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Проливният дъжд в Пловдив предизвика наводнения по няколко централни улици и булеварди. Най-сериозно беше положението в район "Южен", където за движение бе затворен участък от бул. "Александър Стамболийски" до кръстовището с ул. "Индустриална", предаде Нова телевизия.

Водокалипсис

Автомобилите бяха отклонявани по обходен маршрут. Водата, която прииждаше по улицата, наводни и няколко близки обекта.

Усложнената метеорологична ситуация повиши нивото на водата в отводнителните шахти на Южния обходен колектор и причини авария в помпена станция. Преди два дни са аварирали шест от общо деветте помпи, предназначени да отвеждат водата.

"В рамките на два часа над града се изля изключително интензивен дъжд и колекторът не може да поеме това количество вода. Поради тази причина превантивно затворихме улицата, за да не останат автомобили във водата. В момента екипите на ВиК извършват отводняване, а нашите помпи функционират", заяви кметът на район "Южен" Атанас Кунчев.

 

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