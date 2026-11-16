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Служителите на реда задържаха извършител на серия
взломявания на моторни превозни средства в Пловдив, съобщиха от МВР.
Съвместните действия на разследващи от Второ и Четвърто районни управления са предприети след получени няколко последователни сигнала миналата седмица.
Според предварителната информация били разбити странични стъкла на четири автомобила в кв. "Христо Смирненски" и един в
кв. "Каменица", като освен уврежданията, трима от шофьорите установили и липси на пари и вещи.
В четвъртък 52-годишният извършител - с богато криминално досие и присъди, бил задържан.
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Работата по образуваните досъдебни производства продължава под наблюдение на Районна прокуратура - Пловдив.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.