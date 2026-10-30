Пловдив е избран за Европейска столица на спорта през 2028 г., с инвестиции в спортна инфраструктура, клубове и достъпни площадки

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Пловдив e Европейска столица на спорта през 2028 г., това съобщи пред журналисти кметът Костадин Димитров, след като в общината е дошло официално писмо от оценителната комисия.

Пловдив има какво да покаже и в сферата на спорта. Много е важно през следващата година, и най-вече през 2028, да направим спорта достъпен за всички деца, да се направи връзката между образованието и спортните школи, да се изградят повече места за масов спорт, каза кметът. В тази връзка ще бъде пусната обществена поръчка за изграждане на 14 спортни площадки в близост до дома на гражданите. Няма спорт, който в момента да не е подкрепен от община Пловдив, подчерта кметът.

Кметът посочи, че след като Пловдив ще е Европейска столица на спорта през 2028, ще се обърне повече внимание на най-големия спортен комплекс на Балканите - Гребната база и на стадион Пловдив. Той поясни, че има визия за развитие на Стадион Пловдив, като повече информация ще бъде дадена на по-късен етап. Костадин Димитров добави, че извършеното конструктивно обследване е установило, че няма нужда от неговото разрушаване, а подлежи на конструктивно укрепване. Имаме нужда от пространство, където да развиваме спорт и култура съвместно, подчерта той.

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