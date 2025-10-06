Двама пияни водачи са задържани след катастрофи с материални щети в Пловдивска област вчера.

Първият сигнал е получен около 7.15 ч. в полицията в Хисаря - в района на жп гарата лек автомобил "БМВ" преминал през тревни площи, блъснал се в масивна подпорна стена и паднал върху жп линиите.

На косъм от трагедия: Пиян шофьор падна с колата си в река Тунджа в градския парк в Ямбол (видео)
Виж още На косъм от трагедия: Пиян шофьор падна с колата си в река Тунджа в градския парк в Ямбол (видео)

Зад волана е бил 21-годишен младеж. При тест за алкохол дрегерът показал над 2,2 промила. Той е отведен за едно денонощие в районното управление, а по случая се води бързо производство.

Същата вечер подобни действия предприели и служители на РУ-Стамболийски спрямо 30-годишен шофьор, чийто лек автомобил "Хонда" се ударил с друга кола на пътя между Перущица и Устина. При отработване на сигнала униформените установили, че мъжът е неправоспособен, а дрегерът отчел наличие на 1,55 промила алкохол в кръвта му.

Снимка: Радио Пловдив

