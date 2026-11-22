45-годишният мъж шофирал с над 1,3 промила алкохол. През последната година е залавян четири пъти да управлява автомобил без свидетелство за правоуправление

185 Снимка: iStock by Getty Images

Чуйте статията:

45-годишен моторист е задържан в Пловдив след преследване с полицията, при което блъснал три автомобила. Мъжът бил без шофьорска книжка, а проверката с дрегер отчела над 1,3 промила алкохол в кръвта му. Това съобщиха от полицията.

Инцидентът станал около 18 часа в събота. Автопатрул на Пето районно управление забелязал мотоциклет с прикрита с лепенки регистрационна табела на булевард "Освобождение".

Полицаите подали сигнал на водача да спре, но той не се подчинил на разпореждането и продължил движението си. Мъжът ускорил към булевард "Санкт Петербург", а в преследването се включили екипи на Четвърто районно управление и сектор "Специализирани полицейски сили".

Гонката приключила в района на кръстовището на булевард "Христо Ботев" и улица "Любен Каравелов". Преди да бъде заловен, мотористът ударил три автомобила, които чакали на червен светофар.

При проверката станало ясно, че мъжът никога не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство. Само през последните 12 месеца той е бил установяван четири пъти да шофира без книжка.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Освен положителната проба за алкохол, мъжът отказал да бъде тестван за наркотици. Той обаче дал кръвна проба за химически анализ.

По случая е образувано досъдебно производство и прокуратурата е уведомена. На задържания са съставени и административни санкции за общо 11 нарушения на Закона за движението по пътищата по време на преследването. Сред тях са преминаване на червен светофар, неспиране на знак "Стоп" и неспазване на пътната маркировка.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.