Пиян моторист без книжка блъсна три коли при гонка с полицията в Пловдив
45-годишният мъж шофирал с над 1,3 промила алкохол. През последната година е залавян четири пъти да управлява автомобил без свидетелство за правоуправление
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45-годишен моторист е задържан в Пловдив след преследване с полицията, при което блъснал три автомобила. Мъжът бил без шофьорска книжка, а проверката с дрегер отчела над 1,3 промила алкохол в кръвта му. Това съобщиха от полицията.
Войната по пътищата
Инцидентът станал около 18 часа в събота. Автопатрул на Пето районно управление забелязал мотоциклет с прикрита с лепенки регистрационна табела на булевард "Освобождение".
Полицаите подали сигнал на водача да спре, но той не се подчинил на разпореждането и продължил движението си. Мъжът ускорил към булевард "Санкт Петербург", а в преследването се включили екипи на Четвърто районно управление и сектор "Специализирани полицейски сили".
Гонката приключила в района на кръстовището на булевард "Христо Ботев" и улица "Любен Каравелов". Преди да бъде заловен, мотористът ударил три автомобила, които чакали на червен светофар.
При проверката станало ясно, че мъжът никога не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство. Само през последните 12 месеца той е бил установяван четири пъти да шофира без книжка.
Освен положителната проба за алкохол, мъжът отказал да бъде тестван за наркотици. Той обаче дал кръвна проба за химически анализ.
По случая е образувано досъдебно производство и прокуратурата е уведомена. На задържания са съставени и административни санкции за общо 11 нарушения на Закона за движението по пътищата по време на преследването. Сред тях са преминаване на червен светофар, неспиране на знак "Стоп" и неспазване на пътната маркировка.