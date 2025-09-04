След решение на РИОСВ в полза на инвеститора

Община Перущица ще обжалва решението на РИОСВ - Пловдив да позволи изграждането на площадка за стари гуми без да се извърши Оценка за въздействие на околната среда. Председателят на Общинския съвет Константин Витанов съобщи, че освен пред Апелативния съд, жалбата ще бъде изпратена и до министъра на екологията с подписка от поне 1000 граждани

Такава инсталация, която ще бъде изградена на територията на бившия хлебозавод в самия град, ще доведе до запрашаване на въздуха, миризми и шум, което не се вписа в приоритетите за развитие на общината, каза пред Радио Пловдив Витанов. Ще бъде стартирана и нова подписка, която ще бъде внесена заедно с жалбите до институциите. Витанов не изключи и предстоящи протести срещу инвестиционното намерение.

Предстои и извънредно заседание на общинския съвет, на което да бъде обсъдена реакцията на общината, както и друго инвестиционно намерение за преработка на пластмаса в местността "Кантона".

Инвестиционното намерение

"Еколайф 2014" ЕООД иска да преработва излезли от употреба автомобилни гуми. Дейността ще се извършва в хале и прилежаща открита площ на ул. "Георги Бенковски" 26, бившия Хлебозавод в града.

Технологичният процес на третиране предвижда студено раздробяване. Общият капацитет на инсталацията е 450 кг на час, а полученият гумен гранулат (каучукови парчета) ще бъде готов директно да се влага и използва като суровина при производството на нови изделия, модифициране на асфалтови смеси, за детски и спортни площадки, изкуствена трева и други. Не се предвижда използване на разтворители и химично или физикохимично третиране и др, обяснява във входираната документация инвеститорът.

