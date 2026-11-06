Работата по случая продължава активно и на този етап няма да бъдат оповестявани допълнителни подробности, съобщиха от прокуратурата

14726 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Открито е огнестрелното оръжие, с което е извършено на 30 септември убийството на бизнесмена Илиян Филипов, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив след разрешение на наблюдаващия прокурор по образуваното досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив.

Предвид водените и към момента активни действия по разследването на тежкото криминално престъпление, на този етап не може да бъде предоставена повече информация и не се предвиждат изявления от представителите на полицията и прокуратурата, подчертават от пресцентъра на полицията.

Към момента по досъдебното производство се извършват действия по разследването, допълват от прокуратурата.

За убийството е обвинен 51-годишният Славчо Мегеров, който беше задържан след престъплението. Според държавното обвинение мотивът е личен и произтича от финансови отношения между замесените лица.

Апелативният съд в Пловдив постанови Мегеров да остане с мярка за неотклонение "задържане под стража". Така обвиняемият продължава да бъде в ареста, докато разследването установява всички обстоятелства около престъплението.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Разкриването на оръжието е ново развитие по разследването, но от прокуратурата засега не съобщават дали са назначени допълнителни експертизи и какви доказателства са събрани.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.