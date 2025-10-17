Те са били собственост на различни длъжници по изпълнителни дела

Частен съдебен изпълнител е осъден на 9 години затвор за присвояването на над половин милион лева, съобщиха от местното обвинение.

По обвинителен акт на Районна прокуратура-Пловдив А.А. е осъден за това, че за времето от 11.06.2013 г. до 16.07.2013 г. в гр. Пловдив, в качеството на длъжностно лице - частен съдебен изпълнител, вписан в Камарата на частните съдебни изпълнители, е присвоил чужди пари в големи размери - общо 660 705 лева, собственост на различни длъжници по изпълнителни дела - престъпление по чл. 202 ал.2 т.1 вр. чл. 201 ал. 1 от Наказателния кодекс.

Днес Районният съд в Асеновград осъди А.А. на 9 години лишаване от свобода при първоначален "строг" режим, както и му отне правото да упражнява професията частен съдебен изпълнител за срок от 10 години.

По делото е установено, че като частен съдебен изпълнител в гр. Пловдив А.А. е превел от специалната банкова сметка на ЧСИ парични средства в размер на 660 705 лева по негова собствена, с което е ощетил длъжниците по шест изпълнителни дела в горепосочения период.

Присъдата подлежи на протест и обжалване пред Окръжен съд-Пловдив.

