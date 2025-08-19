В две поредни недели, 24 и 31 август, Регионален археологически музей - Пловдив организира самостоятелни игри, съобщават от екипа на музея.

Игрите са озаглавени "Посети и открий" и "Митове и легенди" и са без водещи и предварителна заявка.

Организаторите посочват, че приключенията ще направят посещението на музея малко по-различно и по-забавно.

На 24 август ще се осъществи играта "Посети и открий". Тя включва карта, силуети, насоки и загадки в търсенето на пет подбрани предмета. Подходяща е за семейства, индивидуални посетители, любопитни тийнейджъри и всички, които искат да се почувстват като откриватели.

"Митове и легенди в музея" е последното приключение за месеца, което предстои на 31 август. С него гостите ще изпратят лятото, потапяйки се в света на моретата и древните митове. Посетителите ще се запознаят с определена история и, следвайки подсказки, ще трябва да открият кои експонати пазят спомена за древния разказ.

От музея посочват, че има осигурени безплатни материали, които са необходими за участие в двете приключения.

