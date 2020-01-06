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Над 50 пловдивчани скочиха в ледените води на река Марица в Пловдив за Богоявленския кръст, който по традиция бе хвърлен от Пловдивския митрополит Николай.

Светинята извади 37-годишният Николай Станков, след което всички смелчаци се хванаха на хоро в реката.

Празникът Богоявление в Пловдив започна с тържествена литургия, Велик водосвет, отслужена за Йордановден в катедралния храм "Успение Богородично".

След това митрополит Николай освети бойните знамена на военните формирования от Пловдивския гарнизон