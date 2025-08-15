66 Снимка: Фейсбук

Лекари от Пловдив се сблъскаха с изключително рядък и необичаен случай - рибена кост, заседнала дълбоко в езика на 47-годишен мъж и предизвикала опасен абсцес месеци след поглъщането ѝ.

Пациентът постъпва в Клиниката по УНГ към УМБАЛ "Каспела" със силни болки в гърлото, затруднени говор и преглъщане - с повишена температура. Няколко месеца по-рано имал подобни симптоми, които временно отзвучали след антибиотично лечение. По време на прегледа си спомня, че е консумирал шаран и предполага, че е погълнал кост, но тогава не е изпитал болка и не е потърсил медицинска помощ.

Прегледът установява: подут и болезнен език, затруднено преглъщане, принудително отворена уста и обилно слюноотделяне. Компютърната томография разкрива тънка 12-милиметрова структура, наподобяваща рибена кост, забита дълбоко във вътрешните мускули на езика и абсцес в съседство - кухина, пълна с гной.

Поради риск от животозастрашаващи усложнения, включително засягане на дихателните пътища, екипът предприема спешно хирургично отстраняване на костта чрез достъп през шията. В близост до нея е открито и значително количество гной.

След операцията пациентът е лекуван с широкоспектърни антибиотици и кортикостероиди, което подпомага бързото му възстановяване.

Лекарите предупреждават, че езикът е изключително устойчив орган, но инфекциите му са възможни след травма или наличие на чуждо тяло. Най-често заседнали чужди тела са кости от риба и пилешко - в сливиците, езика или хипофаринкса. Симптомите включват: остра болка при преглъщане, слюноотделяне и промяна в гласа. А рибените кости са особено коварни - могат да се "скрият" под лигавицата и да не бъдат забелязани при обикновен преглед. В този случай най-вероятно костта е мигрирала навътре в мускулатурата и е предизвикала абсцес.

