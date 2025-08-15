Лекари от Пловдив се сблъскаха с изключително рядък и необичаен случай - рибена кост, заседнала дълбоко в езика на 47-годишен мъж и предизвикала опасен абсцес месеци след поглъщането ѝ.

Лекар от "Пирогов" и италиански професор спасиха от ампутация на крайниците на 7 пациенти
Виж още Лекар от "Пирогов" и италиански професор спасиха от ампутация на крайниците на 7 пациенти

Пациентът постъпва в Клиниката по УНГ към УМБАЛ "Каспела" със силни болки в гърлото, затруднени говор и преглъщане - с повишена температура. Няколко месеца по-рано имал подобни симптоми, които временно отзвучали след антибиотично лечение. По време на прегледа си спомня, че е консумирал шаран и предполага, че е погълнал кост, но тогава не е изпитал болка и не е потърсил медицинска помощ.

Прегледът установява: подут и болезнен език, затруднено преглъщане, принудително отворена уста и обилно слюноотделяне.  Компютърната томография разкрива тънка 12-милиметрова структура, наподобяваща рибена кост, забита дълбоко във вътрешните мускули на езика и абсцес в съседство - кухина, пълна с гной.

Снимка: Фейсбук

Поради риск от животозастрашаващи усложнения, включително засягане на дихателните пътища, екипът предприема спешно хирургично отстраняване на костта чрез достъп през шията. В близост до нея е открито и значително количество гной.

След операцията пациентът е лекуван с широкоспектърни антибиотици и кортикостероиди, което подпомага бързото му възстановяване.

Лекарите предупреждават, че езикът е изключително устойчив орган, но инфекциите му са възможни след травма или наличие на чуждо тяло. Най-често заседнали чужди тела са кости от риба и пилешко - в сливиците, езика или хипофаринкса. Симптомите включват: остра болка при преглъщане, слюноотделяне и промяна в гласа. А рибените кости са особено коварни - могат да се "скрият" под лигавицата и да не бъдат забелязани при обикновен преглед. В този случай най-вероятно костта е мигрирала навътре в мускулатурата и е предизвикала абсцес.

ИЗБРАНО
Бесте Сабри се сгоди за бившия зет на Христо Стоичков Лайф
Бесте Сабри се сгоди за бившия зет на Христо Стоичков
46012
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо Корнер
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо
22896
Защо първият бюджет на България е във франкове и как левът е избран за национална валута Бизнес
Защо първият бюджет на България е във франкове и как левът е избран за национална валута
5424
Германия с огромна поръчка на ПВО бойни машини IT
Германия с огромна поръчка на ПВО бойни машини
6438
Богат и вдовец, на 71 Бугеро се жени за своя ученичка Impressio
Богат и вдовец, на 71 Бугеро се жени за своя ученичка
8452
Затварят легендарната гара "Сиркеджи“ – последната спирка на Ориент експрес в Истанбул (снимки/видео) Trip
Затварят легендарната гара "Сиркеджи“ – последната спирка на Ориент експрес в Истанбул (снимки/виде...
5316
В еърфрайър: Три варианта на пълнени картофи, в които ще се влюбите Вкусотии
В еърфрайър: Три варианта на пълнени картофи, в които ще се влюбите
3244
Съвместимост на Козирог: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов Zodiac
Съвместимост на Козирог: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов
248
Амазония е загубила за последните 40 години 52 милиона хектара естествени земи Времето
Амазония е загубила за последните 40 години 52 милиона хектара естествени земи
90