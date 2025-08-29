На 2 септември се спира двупосочно движението на автомобили в пловдивския участък на Подбалканския път, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Временното ограничение е заради провеждането на етап от 72-рата Международна колоездачна обиколка на България, който преминава през област Пловдив.

Униформени служители от всички подразделения на областната дирекция на МВР и придадени сили от дирекция "Жандармерия" ще осигуряват безпрепятственото придвижване на колоездачите, които преминават по трасето Казанлък - Карлово - Кърнаре - проход Троян-Кърнаре - Троян.

Полицейските екипи ще се грижат за цялостно обезпечаване на пътната безопасност и поетапно ще спират движението на моторни превозни средства и в двете посоки, като ги насочват към възможни обходни маршрути през автомагистрала "Тракия" или през Пирдоп.

Съгласно предвидената организация, от 13 ч. се затваря отсечката между Казанлък и Карлово, а от 14 ч. - между Кърнаре и Карлово. Ограниченията ще са в сила до приключване на този етап от състезанието, което е предвидено за около 16.30 ч.

Поредното издание на Международната колоездачна обиколка на България ще се проведе от 30 август до 4 септември с участие на повече от 120 професионални колоездачи.

120 колоездачи от 3 континента се пускат в Обиколката на България, стартът е в Приморско
Маршрутът, с обща дължина 687 километра, е разделен на пролог и пет етапа, които преминават по определени участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Ямбол, Стара Загора, Сливен, Габрово, Пловдив и Ловеч.

Програмата, която организаторите от Българската федерация по колоездене предоставят, е следната:

30 август - пролог по улиците на Приморско, от 18 ч.;

31 август - първи етап: Приморско - Айтос - Бургас, от 14.30 ч. до 17 ч.;

1 септември - втори етап: Карнобат - Казанлък, от 14.15 ч. до 17.30 ч.;

2 септември - трети етап: Казанлък - Троян, от 14 ч. до 16.30 ч.;

3 септември - четвърти етап: Троян - Сливен,от 12.30 ч. до 17 ч.;

4 септември - пети етап: кръгов маршрут със старт и финал в Сливен, от 14.30 ч. до 17 ч.

