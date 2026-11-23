Дядо Коледа ще посрещне най-малките на площад "Стефан Стамболов", а детски хорове ще изпълнят любими коледни песни

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Спазвайки традицията, кметът на Пловдив Костадин Димитров официално ще запали светлините на коледното дърво на 1 декември в 18:00 часа на площад "Стефан Стамболов", съобщават от градската администрация.

По думите им преди отброяването на последните минути до озаряването на елхата градоначалникът ще отправи своя поздрав към пловдивчани и гостите на града. С тържественото събитие Община Пловдив дава символичния старт на културната и празничната програма за декември и Нова година.

В ролята на специални помощници на сцената ще влязат младите гласове на града - подготвителният хор на пловдивските момчета "Стефка Благоева" с диригент Борислава Благоева и корепетитор Зарина Гетоева, както и хор "Евмолпея" с диригент Алия Хансе и корепетитор Йорданка Иванова към ЦПЛР - ОДК - Пловдив. Те ще зарадват публиката със зимни класики като "Зимна песничка" и Jingle Bells.

Към празника ще се присъедини и Хорът на пловдивските момчета "Стефка Благоева" с диригент Милка Толедова и корепетитор Юлия Петрова, който ще изпълни песните "Коледни вълнения" и "Коледа дошла е!" от Юлиан Слабаков.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Час преди запалването на светлините ще се състои и концерт на Духовия оркестър - Пловдив с диригент Николай Гешев.

За най-малките на площада ще пристигне и самият Дядо Коледа, а кулминацията на вечерта ще бъде празнична заря, която ще освети небето над Пловдив, се посочва в съобщението.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.