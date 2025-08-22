Районната прокуратура в Пловдив разпореди проверка във връзка с медийни публикации за замърсяване на околната среда от изоставени мъртви животни.

Вчера директорът на БАБХ Пловдив заяви, че всички умъртвени животни заради шарката в Пловдивско ще бъдат изгорени до днес в инсинератора, който се намира в района на бившия екарисаж в Пловдив. Той подчерта, че са спазени всички мерки за биосигурност и дезинфекция, но инсинераторът работи с определен капацитет.

Районната прокуратура е дала указания на БАБХ да извършат незабавно всички необходими изследвания на мястото, за да се установи дали има риск за живота и здравето на хората, да изготвят доклад и да бъде предоставен на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура - Пловдив.

Срокът за приключване на проверката е едноседмичен.

Междувременно кметът на Пловдив Костадин Димитров поиска от ветеринарните власти да прекратят извършването на инсинерация на заразени с шарка животни на територията на общината, съобщи БНТ.

Масирани проверки срещу нелегалния превоз на животни, регистрирани са 94 огнища на шарка
Виж още Масирани проверки срещу нелегалния превоз на животни, регистрирани са 94 огнища на шарка

Въпреки получените уверения от експерти, че технологията е напълно безопасна за хората и без последствия за околната среда, на заседание на Областната епизоотична комисия днес, Костадин Димитров призова да се потърсят други терени, извън населените места, където няма концентрация на толкова много хора.

Кметовете на общини трябва да предложат подходящи терени за временно разполагане на мобилните инсинератори, за да могат да се използват при необходимост, заявиха от Областната управа.

Междувременно стана ясно, че намалява броят на нови огнища на шарка по овцете и козите, което според ОДБХ-Пловдив сочи, че епидемията върви към затихване.

До момента на територията на областта са умъртвени 11 000 животни, предстои да бъдат евтаназирани още 500.

ИЗБРАНО
Даниел Петканов, Мая Пауновска и Тома влизат в "Traitors: Игра на предатели" Лайф
Даниел Петканов, Мая Пауновска и Тома влизат в "Traitors: Игра на предатели"
4802
Два бързи гола попариха над 30 хиляди "сини": Надеждата за подвиг сякаш се изпари Корнер
Два бързи гола попариха над 30 хиляди "сини": Надеждата за подвиг сякаш се изпари
16271
"Урсула фон "пак закъсняла": "Райънеър" нападна шефката на ЕК за въздушния хаос в Европа Бизнес
"Урсула фон "пак закъсняла": "Райънеър" нападна шефката на ЕК за въздушния хаос в Европа
8411
Уолстрийт изглежда започва сериозно да се съмнява в AI IT
Уолстрийт изглежда започва сериозно да се съмнява в AI
3819
Египет извади нови артефакти от Средиземно море Impressio
Египет извади нови артефакти от Средиземно море
14618
Вървим по-бързо, говорим по-малко URBN
Вървим по-бързо, говорим по-малко
3106
Венециаците имат нов враг: Махнете спирките ни от Google Maps Trip
Венециаците имат нов враг: Махнете спирките ни от Google Maps
2308
Тиганици от тиквички с копър Вкусотии
Тиганици от тиквички с копър
675
Новолуние в Дева на 23 август: Какво очаква всяка зодия в тази специална нощ? Zodiac
Новолуние в Дева на 23 август: Какво очаква всяка зодия в тази специална нощ?
1193
Гръмотевични бури и захлаждане днес, нови горещини през следващата седмица Времето
Гръмотевични бури и захлаждане днес, нови горещини през следващата седмица
5117