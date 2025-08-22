212 Снимка: БТА

Районната прокуратура в Пловдив разпореди проверка във връзка с медийни публикации за замърсяване на околната среда от изоставени мъртви животни.

Вчера директорът на БАБХ Пловдив заяви, че всички умъртвени животни заради шарката в Пловдивско ще бъдат изгорени до днес в инсинератора, който се намира в района на бившия екарисаж в Пловдив. Той подчерта, че са спазени всички мерки за биосигурност и дезинфекция, но инсинераторът работи с определен капацитет.

Районната прокуратура е дала указания на БАБХ да извършат незабавно всички необходими изследвания на мястото, за да се установи дали има риск за живота и здравето на хората, да изготвят доклад и да бъде предоставен на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура - Пловдив.

Срокът за приключване на проверката е едноседмичен.

Междувременно кметът на Пловдив Костадин Димитров поиска от ветеринарните власти да прекратят извършването на инсинерация на заразени с шарка животни на територията на общината, съобщи БНТ.

Въпреки получените уверения от експерти, че технологията е напълно безопасна за хората и без последствия за околната среда, на заседание на Областната епизоотична комисия днес, Костадин Димитров призова да се потърсят други терени, извън населените места, където няма концентрация на толкова много хора.

Кметовете на общини трябва да предложат подходящи терени за временно разполагане на мобилните инсинератори, за да могат да се използват при необходимост, заявиха от Областната управа.

Междувременно стана ясно, че намалява броят на нови огнища на шарка по овцете и козите, което според ОДБХ-Пловдив сочи, че епидемията върви към затихване.

До момента на територията на областта са умъртвени 11 000 животни, предстои да бъдат евтаназирани още 500.

