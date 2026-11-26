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Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 32-годишния Николай Чалъков, сочен от прокуратурата за ръководител на крайнодясната расистка организация "Ку-клукс-клан" - Дивизия Пловдив. Магистратите потвърдиха най-тежката мярка за неотклонение, след като разгледаха жалбата му срещу задържането под стража.

Мотивите на съда са, че ако бъде пуснат с по-лека мярка за неотклонение, той може да извърши друго престъпление.

Делото по неговата жалба за наложената му постоянна мярка "задържане под стража" беше гледа при закрити врати по искане на апелативния прокурор Иван Перпелов.

Той настоя заседанието да не бъде публично, за да не се разгласяват данни, свързани с непълнолетни. По думите му случаят засяга фашистка идеология и има информация не само за разпространявани идеи, но и за конкретни действия срещу определени групи от населението. Прокурорът посочи като мотиви защитата на нравствеността и опасността от въздействие върху непълнолетни.

Защитникът на Чалъков - адвокат Ясенка Шигърминова, възрази, че няма доказателства клиентът ѝ да е оказвал подобно влияние. Преди началото на заседанието тя оспори и твърденията за конспиративна дейност на групата.

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"Към настоящия момент няма доказателства за организираност, за акции, за това, което съдът приема, че има конспиративност и прочие. Прочетох делото два пъти. Събирали са се в заведения на публични места - ям, пия и си бъбрим там. Извинете, ама за каква конспирация иде реч, щом се събираме на публични места?", заяви адвокатът.

Тя допълни, че според нея двама от младежите, обвинени по делото за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, са искали да се присъединят към организацията, но са получили отказ. По думите ѝ те вероятно са изпратили видеоклипове, за да покажат колко са способни.

"Могли са да ги пратят на всеки - ако ги пратят на мен, това прави ли ме съпричастна към идеята? Нищо не са извършили, просто са си направили една групичка, събрала ги е една идея", коментира Шигърминова.

След обсъждане магистратите уважиха искането на прокуратурата заседанието да продължи при закрити врати.

Чалъков беше задържан на 17 ноември при специализирана операция на полицията и ДАНС в Пловдив и Раковски. Обвинението срещу него е за ръководство и участие в неонацистка група, за която прокуратурата твърди, че е създадена за проповядване и подбуждане към омраза, насилие и расизъм. Предвиденото наказание за това престъпление е от една до шест години затвор.

По случая са обвинени още 10 души, четирима от които са непълнолетни. Те са освободени от ареста - пълнолетните под парична гаранция, а непълнолетните под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая.

Според прокуратурата разследваната група е създадена през януари 2025 г. Чалъков вербувал младежи, като им обещавал възможност да участват в нападения срещу хора от различни етнически групи. Обвинението твърди още, че комуникацията между членовете се е осъществявала в затворена група във Фейсбук, а при уговаряне на срещи и действия са използвали кодови думи.

Разследването започна през август след убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.

По данни на прокуратурата Чалъков се е представял за лидер на организацията и е твърдял, че участниците в побоя над Кузев са "негови момчета". Разследващите обаче заявиха, че нямат данни за пострадали при нападения, извършени от членове на групата.

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