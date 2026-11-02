Победата й в областта е още по-убедителна - близо 3,7 пъти по-голяма като брой гласове в сравнение с тази в града на тепетата, а като процентни пункта разликата е приблизително пет пъти по-голяма

102 Снимка: БТА

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Обрат в резултатите от президентските избори в Пловдив. Андрей Гюров, който спечели първия тур с над 7 процентни пункта преднина пред Илияна Йотова, загуби балотажа в града.

Йотова успя не само да заличи изоставането си, но и да излезе начело с 6713 гласа. В Пловдивска област победата ѝ е още по-убедителна - с близо 25 хиляди гласа преднина. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 100% обработени секционни протоколи.

На първия тур на президентските избори на 25 октомври Андрей Гюров и Георги Кандев бяха първи в Пловдив-град с 37,91%, или 30 306 гласа. Илияна Йотова и Кирил Вълчев останаха втори с 30,78%, или 24 608 гласа. Разликата между двете двойки беше 5698 гласа в полза на Гюров, или 7,13 процентни пункта.

Седмица по-късно, на балотажа на 1 ноември, съотношението на силите се обърна. Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха 52,05% от вота, или 49 307 гласа, докато за Андрей Гюров и Георги Кандев гласуваха 42 594 избиратели, или 44,96%.

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Така преднината на Гюров от първия тур не само беше стопена, но се превърна в 6713 гласа преднина за Йотова. Промяната в разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 12 411 гласа, или 14,22 процентни пункта.

Данните показват, че между двата тура Йотова е увеличила подкрепата си в Пловдив с 24 699 гласа, докато Гюров е прибавил 12 288 гласа към резултата си от първия тур. Така прирастът в гласовете за Йотова е приблизително два пъти по-голям от този за нейния опонент.

Опцията "Не подкрепям никого" на балотажа са избрали 2827 души, или 2,98%.

В Пловдивска област преднината на Йотова е още по-голяма. При 100% обработени протоколи в 17-и МИР тя и Кирил Вълчев получават 66,40%, или 46 323 гласа. За Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 21 441 избиратели, или 30,73%.

Разликата между двете двойки е 24 882 гласа в полза на Йотова, или 35,67 процентни пункта. "Не подкрепям никого" са отбелязали 2003 избиратели, или 2,87%.

Още на първия тур Йотова имаше преднина в Пловдивска област, където получи около 40,1% срещу 23,8% за Гюров. На балотажа разликата между двамата се увеличава значително.

Общо в Пловдив-град и Пловдивска област Илияна Йотова и Кирил Вълчев събират 95 630 гласа, докато Андрей Гюров и Георги Кандев получават 64 035 гласа. Общата преднина на Йотова е 31 595 гласа.

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