"Синеленд" ООД и "Мол Марково тепе" - Пловдив подписаха споразумение за стратегическо партньорство, насочено към модернизация и обновяване на съществуващия кинокомплекс в търговския център, съобщиха от пресцентъра на киноверигата.

Проектът на стойност 4,5 милиона лева предвижда цялостно обновяване на комплекса, който ще отвори отново врати през ноември тази година.

Новият "Синеленд Мол Марково тепе" ще включва седем кинозали с общ капацитет от 531 места, оборудвани с висок клас кресла, които ще осигурят максимален комфорт на посетителите.

За техническата част се залага на оборудване от водещи световни марки, които ще гарантират качество на картината и звука, съответстващо на най-високите стандарти в индустрията, съобщава БТА.

По думите им една от залите в комплекса ще е ВИП и ще разполага с пет двойни специални кинолегла, а за гостите в нея ще бъдат включени допълнителни услуги.

Те посочват, че ще предлагат и пълен пакет онлайн услуги - уебсайт и мобилни приложения за закупуване на билети, храни и напитки, пълна информация за текущи и нови филмови заглавия, актуална програма на кината, електронни гейтове на входовете към залите, лоялна програма и други.

Киноверигата "Синеленд" присъства в градовете София, Перник, Велико Търново, Плевен, Габрово, Карлово, Търговище и Варна.

