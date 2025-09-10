Разследването води до международна група за източване на чужди банкови карти, действаща извън пределите на България

228 Снимка: ОД на МВР-Пловдив

Дже жени и мъж са задържани със скимиращи устройства при спецакция на служители от отдел "Икономическа полиция" към пловдивската дирекция на МВР, съобщиха от полицията.

Разследването започнало в края на миналата година след постъпил сигнал, че в куриерска фирма се предават за изпращане устройства за копиране на данни от чужди платежни инструменти. Според предварителната информация четците на банкови карти, известни като "скимери", били замаскирани в корпуса на лаптоп, а адресът за получаване бил в чужбина.

На този етап от разследването е изяснено, че подателката на пратките, на 46 години, поддържа контакти с международна група за източване на чужди банкови карти, действаща извън пределите на България. Същевременно, със съдействието на колегите им от Добрич, разследващите арестували и двама местни жители, съпричастни към престъплението - мъж на 52 години и жена на 43 години. Направени са претърсвания на лек автомобил и частни адреси в Добрич и Созопол, като са открити различни скимиращи приспособления и компоненти за тях. Сред иззетите веществени доказателства са мобилни телефони, лаптоп, парична сума и товарителница за транспорт на предишна пратка.

С постановление на наблюдаващия делото окръжен прокурор тримата са привлечени като обвиняеми и задържани за срок до 72 часа. В отдел "Икономическа полиция" продължава работата по документиране на престъплението, установяването на съпричастността и на други лица, както и произхода на намерените скиминг устройства.

Миналия месец "Икономическа полиция" в Пловдив разби схема за източване на банкови сметки. При специализираната акция бяха задърса задържани трима души - 32-годишна жена и двама криминално проявени и осъждани мъже - съответно на 41 и 59 години.

