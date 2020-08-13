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Полицията в Пловдив задържа 51-годишен мъж от Чепеларе, шофирал с 3,10 промила днес по обяд, съобщиха от ОД н МВР Пловдив.

В обедните часове днес служители на сектор "Специализирани полицейски сили" спрели за проверка на кръстовището на Кукленско шосе и Околовръстното лек автомобил "Пежо" 306 със смолянска регистрация.

Дрегерът отчел, че 51 годишният водач управлява превозното средство след употреба на 3,10 промила алкохол.

Мъжът, който е от Чепеларе, е пътувал за София. Водачът има още едно регистрирано нарушение на пътя през 2010 г., когато проверяващи отново са установили, че шофира в нетрезво състояние, посочват още от полицията.