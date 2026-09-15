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Кметът на Пловдив Костадин Димитров откри новата учебна година в историческата сграда на Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий" и ОУ "Княз Александър I". Сградата, която е паметник на културата, отново посрещна ученици след продължил с години и забавил се ремонт.

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Пред журналисти Димитров заяви, че ще настоява фирмата изпълнител да бъде санкционирана заради неспазването на поетия ангажимент за приключване на ремонта в срок.

"Ще настоявам фирмата да бъде санкционирана за неизпълнения ангажимент. В продължение на месеци ние и родителското настоятелство следяхме процеса, алармирахме и предупреждавахме, че няма да бъде готово всичко навреме", каза кметът.

По думите му оставащите дейности са сравнително малко и не възпрепятстват нормалното провеждане на учебния процес. Сред тях са поставяне на лайсни на отделни места, импрегниране и други довършителни работи.

Предвижда се те да бъдат извършвани през почивните дни, както и по време на четирите почивни дни около 22 септември. Заради това директорите на двете училища са определили 21 септември за изнесен спортен празник, за да може през деня да се работи по сградата.

Кметът коментира и разпространена снимка на малко помещение с натрупани чинове, която предизвика недоволство сред родители преди началото на учебната година. По думите му става въпрос за стая, предназначена за занималня с по-малък брой деца.

"Няма да позволим подобен кадър да се използва за политическо напрежение и разделяне на обществото", категоричен бе Димитров. 

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Общо 3301 първокласници започват днес първата си учебна година в Пловдив. В общинските, държавните и частните училища в града ще се обучават общо 44 373 ученици.

В детските градини за учебната 2026/2027 година са записани 11 298 деца. Други 518 деца ще започнат подготовката си в групите за предучилищно образование към училищата.

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