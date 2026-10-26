Победителят получава близо 38% от гласовете в града, а Йотова остава втора с малко над 30%

206 Снимка: БТА

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Андрей Гюров и Георги Кандев заемат първото място на президентските избори в Пловдив при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии, показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК).

За кандидатпрезидентската двойка са гласували 30 306 души, или 37,909% от вота в града. На второ място се нареждат Илияна Йотова и Кирил Вълчев с подкрепата на 24 608 пловдивчани, което представлява 30,782% от гласовете. Разликата между двете двойки е 5698 гласа, или малко над 7 процентни пункта.

Третото място заемат кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 9655 гласа, или 12,077%. Подкрепата за тях е значително по-ниска от тази за първите две двойки, като изоставането спрямо Йотова и Вълчев е близо 15 хиляди гласа.

След тях се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов от МЕЧ, подкрепени от 3132 избиратели, или 3,918%. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от "Величие" получават 2504 гласа (3,132%), а Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2389 гласа (2,988%).

Общо 3803 пловдивчани са избрали възможността "Не подкрепям никого", което представлява приблизително 4,76% от отчетения вот.

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Пловдив е сред двата областни центъра, в които Гюров и Кандев получават най-голяма подкрепа. Другият е София, където двойката води и в трите столични избирателни района. В Софийска област обаче първото място е за Йотова и Вълчев.

Според Конституцията, за да бъде избран президент още на първия тур, кандидатът трябва да събере повече от половината от действителните гласове, като в изборите трябва да са участвали повече от половината избиратели. Ако нито един кандидат не изпълни тези условия, в срок от седем дни се провежда втори тур. В него участват двамата кандидати, получили най-много гласове.

Така на 1 ноември предстои балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, който ще определи следващия президент на България.

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