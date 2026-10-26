Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Андрей Гюров и Георги Кандев заемат първото място на президентските избори в Пловдив при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии, показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Президентски избори 2026

За кандидатпрезидентската двойка са гласували 30 306 души, или 37,909% от вота в града. На второ място се нареждат Илияна Йотова и Кирил Вълчев с подкрепата на 24 608 пловдивчани, което представлява 30,782% от гласовете. Разликата между двете двойки е 5698 гласа, или малко над 7 процентни пункта.

Третото място заемат кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 9655 гласа, или 12,077%. Подкрепата за тях е значително по-ниска от тази за първите две двойки, като изоставането спрямо Йотова и Вълчев е близо 15 хиляди гласа.

След тях се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов от МЕЧ, подкрепени от 3132 избиратели, или 3,918%. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от "Величие" получават 2504 гласа (3,132%), а Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2389 гласа (2,988%).

Общо 3803 пловдивчани са избрали възможността "Не подкрепям никого", което представлява приблизително 4,76% от отчетения вот.

Пловдив е сред двата областни центъра, в които Гюров и Кандев получават най-голяма подкрепа. Другият е София, където двойката води и в трите столични избирателни района. В Софийска област обаче първото място е за Йотова и Вълчев.

Според Конституцията, за да бъде избран президент още на първия тур, кандидатът трябва да събере повече от половината от действителните гласове, като в изборите трябва да са участвали повече от половината избиратели. Ако нито един кандидат не изпълни тези условия, в срок от седем дни се провежда втори тур. В него участват двамата кандидати, получили най-много гласове.

Така на 1 ноември предстои балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, който ще определи следващия президент на България.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
17265
Шест поред без загуба - Специалния пак скъса сценария и изравни рекорд в Ел Класико Корнер
Шест поред без загуба - Специалния пак скъса сценария и изравни рекорд в Ел Класико
9585
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват Бизнес
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват
1488
Apple вече проверява какво има в кутиите с iPhone, без да ги отваря IT
Apple вече проверява какво има в кутиите с iPhone, без да ги отваря
357
Четири грешки, които екранизациите по Джейн Остин допускат, според експертите Impressio
Четири грешки, които екранизациите по Джейн Остин допускат, според експертите
2697
Отвъд Ню Йорк и Лондон: Петте града, които ще променят света ни Trip
Отвъд Ню Йорк и Лондон: Петте града, които ще променят света ни
2830
Пълнени гъби с крема сирене и кашкавал: Малки хапки с голям вкус Вкусотии
Пълнени гъби с крема сирене и кашкавал: Малки хапки с голям вкус
2181
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме Zodiac
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме
555
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце Времето
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце
734