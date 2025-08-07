В играчката не са открити фталатите, които могат да окажат вредно въздействие върху здравето

120 Снимка: РИОСВ Пловдив

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив е разпоредила лабораторно изследване на детска кукла, купена от популярна онлайн платформа. Възложено е да се провери дали детската играчка съдържа опасните химически вещества фталати, които могат да окажат вредно въздействие върху здравето. Играчката е внос от Индонезия, а анализът е извършен от акредитирана лаборатория в София. Резултатите от изследването показват, че в пластмасовите части на куклата не са открити фталати.

Така се оказва, че детската играчка отговаря на изискванията на Приложение № 17 на европейския регламент REACH, който забранява или ограничава използването на определени опасни вещества в продукти, пуснати на пазара на ЕС.

От екоинспекцията в Пловдив посочват, че фталатите се използват като пластификатори - вещества, които омекотяват пластмасата и я правят по-гъвкава. Те често се срещат в детски играчки, опаковки, бижута и други потребителски стоки.

Част от тези вещества могат да нарушат хормоналната система, да повлияят негативно на развитието на децата и да бъдат токсични при продължително излагане, подчертават от РИОСВ - Пловдив. И допълват, че заради тези рискове, тяхното съдържание в детски продукти е строго ограничено.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.