В Бюрото по труда в Пловдив свободните работни места към средата на октомври са 399, съобщи директорът на Дирекция "Бюро по труда" - Пловдив Иванка Власева пред БТА.

От обявените свободни работни позиции едва 20 са за хора с висше образование, сред тях учители, инженери, лекари и икономисти.

България е сред страните с най-ранно основно образование
Най-много са обявените свободни работни места за хора със средно образование - за техник-механик, управител на заведение за обществено хранене, специалист качество, търговски представител, брокер на недвижими имоти, специалист продажби, оператор на център за обаждания, склададжия, стоковед, контрольор, салонен управител, сервитьор, барман, камериерка, домашен помощник, продавач-консултант, касиер, помощник-учител, помощник-възпитател, охранител, градинар, бояджия, леяр, заварчик, екструдерист, шлосер, машинен оператор, фрезист, шлайфист, готвач и други.

Свободни работни позиции за хора с основно образование има за кофражисти, автомонтьори, машинни оператори, общи работници, пакетировач, опаковач и други.

Свободните работни позиции за хора с намалена работоспособност до 50% и над 50% са осем, от които пет за агент-спорт и по един за разработчик на софтуер, организатор работа с клиенти и общ работник. Във филиал Раковски на Бюрото по труда има шест свободни работни позиции - три за висшисти (учител, деловодител и социален работник) и три за хора със средно образование (техник, огняр, работник-озеленяване). Има две вакантни позиции по национални програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта за хора от уязвими групи със средно образование.

За родител или осиновител с дете до четири години има позиция за продавач-консултант, а за трудоустроено лице - технически сътрудник.

 

