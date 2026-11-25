"Единствената ни привилегия е безплатно погребение": Инспекторите по труда в Пловдив излязоха на протест
Служителите определиха 5-процентното увеличение в бюджета като нищожно и поискаха връщане на класа за стаж
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В Пловдив на мирен протест излязоха служители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", предава БТА.
Протести
Изключително стресираща и натоварваща е нашата работа, основно на терен, каза Невена Каймаканова дългогодишен служител на инспекцията по труда в Пловдив и началник отдел "Административно, информационно и правно осигуряване".
По думите й от инспекцията осъществяват контрол на основата на изключително голям обем нормативни актове - 7-8 закона и над 400 поднормативни акта, но заплатите на трудовите инспектори са колкото един адвокат да напише две жалби.
Каймаканова отбеляза, че тази година структурата са напуснали петима инспектори като в "Главна инспекция по труда" в Пловдив работят около 30 човека, заедно с помощник-инспекторите.
Инспекторите започват работа с възнаграждение малко над минималното, посочи Каймаканова. "Ние сме единствената категория служители, които не получават допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Това е чиста дискриминация", категорична бе тя.
Заложеното увеличение на заплатите с 5% в новия бюджет е нищожно и не покрива инфлацията, каза друг служител на Инспекцията по труда в Пловдив. По думите му всъщност възнагражденията на служителите в инспекцията намаляват, а не се увеличават и настоя за достойно възнаграждение на труда. Нашето работно време не е 8 часа, понякога е 12 часа, когато се посещават тежки производства, добави служителят.
"Обидена съм, защото заплащането е недостойно за труда, който извършваме, за компетентността, която трябва да имаме. Единствената ни привилегия остана безплатното погребение за държавния служител. А парите за дрехи, които ни се полагат, са 127 евро за година, което е изключително малко за четири сезона", коментира още инспекторът.
Протестиращите служители настояват за достойно възнаграждение на труда им, за връщане на клас "Прослужено време и професионален опит" и за равни права с останалите работещи по трудови правоотношения.
Утре се очаква да излязат на мирен протест служители от Агенцията по вписванията, в петък - от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. На 30 ноември ще протестират служителите от Националния статистически институт, а на 1 декември - от Националния осигурителен институт.
Протестите на служители в държавните администрации са под надслов "Справедливост и равни права", организиран е от Синдиката на административните служители "Подкрепа" и е в знак на протест срещу несправедливото заплащане, задълбочаващите се диспропорции във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на работещите в държавната администрация.