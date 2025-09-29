Избраната за изпълнител трябва да извърши конструктивно обследване и възстановяване на северната част на съоръжението

112 Снимка: Община Пловдив

Две софийски фирми са подали документи по обявената обществена поръчка за ремонт на северната част на Бетонния мост "Тодор Александров" в Пловдив. Крайният срок за подаване на оферти изтече и сега предстои от Район "Централен" да отворят офертите, за да изберат изпълнител.

Кандидатите са "Мостконсулт" ООД и "Ей Джей Консулт" ЕООД, предаде TrafficNews.bg. Избраният за изпълнител трябва да извърши освен конструктивно обследване и възстановяване на северната част на Бетонния мост "Тодор Александров" трябва да извърши още няколко дейности.

В поръчката е включено изработване на технически проект и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Добавено е и искане от Общината за изготвяне на идейно решение за изграждане на Естакада Запад, която да позволява връзка с "Кючук Париж" откъм гарата. Включено е и проучване на възможността за изграждане на асансьори за трудноподвижни хора и майки с колички. Друга точка е обследване на възможността за продължаването на тротоарите от двете страни на моста към Сточна гара, тъй като в момента от източната страна тротоарът свършва над линиите, а от западната преминаващите трябва да използват стълбищата.

Стойността на обявената поръчка е 183 000 без ДДС. Средства за обследването и изготвянето на проект за съоръжението бяха гласувани и включени в общинския бюджет за 2025 година.

Мостовото съоръжение е строено преди повече от 40 години и досега не е ремонтирано основно. Южният подход, както и частта над жп линиите бяха ремонтирани по проект на НКЖИ с европейски средства, но откъм бул, "Христо Ботев" бяха извършени само козметични освежавания - подмяна на осветление и мантинели, боядисване на парапети и полагане на слой асфалт.

Какви ремонтни дейности ще бъдат необходими, ще стане ясно след извършването на обстойното конструктивно обследване и проучване на възможностите, поискани от Община Пловдив. Средствата за извършването им ще бъдат търсени допълнително, когато стане ясен техният размер, но според техническата спецификация на обществената поръчка са констатирани сериозни проблеми и части от съоръжението са в предаварийно състояние.

