Шестимата обвиняеми се явиха в съда в Пловдив, но заседанието за мерките им за неотклонение бе отложено с няколко часа

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Шестимата обвиняеми за участие в организирана престъпна група за пране на пари в особено големи размери бяха доведени с белезници тази сутрин в Съдебната палата в Пловдив. Заседанието за определяне на мерките им за неотклонение обаче бе отложено с два часа, след като защитниците поискаха допълнително време, за да се запознаят с материалите по делото, които възлизат на 26 тома, предаде "Под тепето".

Пред съда се явиха Стоян Тонев, Цветан Стефанов, Иван Високалийски, Александър Колчев, Васил Хаджиколев и Светослав Стоицев. Седмият член на организираната престъпна група за инвестиционни измами - Денис Керим, е с парична гаранция.

Делото е внесено в Съдебната палата в 9:30 часа, като съдията също е поискал време за запознаване с документацията. Обвиняемите са останали в съдебната зала, за да се запознаят и със секретните материали по разследването. Заседанието трябва да продължи в 12:00 часа.

Прокуратурата настоява и шестимата да останат за постоянно в ареста.

Пред журналисти наблюдаващият прокурор Иван Спиров съобщи, че част от задържаните са били разследвани за сходна финансова схема още през 2019 г.

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По думите му някои от обвиняемите тогава са били привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група за финансови престъпления. Производството впоследствие е прекратено, като единственият от настоящите обвиняеми, срещу когото е останало обвинение от онзи период, е Александър Колчев.

"Престъпната група е действала поне пет години, като през сметки на т.нар. финансови "мулета" и дружества фантоми са преминали над 10 милиона евро. Обвиненията на този етап обаче са за финансови операции за около 3,5 млн. евро. Средствата са били получавани от измамени с обещания за висока инвестиционна доходност чуждестранни граждани, прехвърляни през банкови сметки в няколко държави - Нидерландия, Испания и Ирландия, и впоследствие връщани в България, за да бъдат включени в легалния финансов оборот", каза прокурор Спиров.

Той посочи, че схемата е действала по сходен модел и преди години, но постепенно се е усъвършенствала, като все по-голяма част от операциите са преминали в дигитална среда.

Според прокуратурата през мрежа от дружества са преминали над 10 милиона евро, придобити чрез различни инвестиционни измами.

По непотвърдена информация сред дружествата, свързвани с разследването, е и компанията за инвестиционно злато "Топ Голд". Според публикацията на "Под тепето" в структурата са участвали и други легално регистрирани фирми, разположени на върха на предполагаемата финансова пирамида.

Случаят има предистория от 2019 г., когато в Пловдив беше разкрита схема с множество дружества и номинални управители. Тогава разследващите съобщиха за използването на социално уязвими лица при регистрацията на фирми, през чиито сметки са преминавали значителни средства.

Предстои съдът да прецени дали събраните доказателства и посочените от прокуратурата обстоятелства налагат най-тежката мярка за неотклонение за всеки от шестимата.

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