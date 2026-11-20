Част от обвиняемите за пране на милиони участвали в подобна схема и през 2019 г. (снимки)
Шестимата обвиняеми се явиха в съда в Пловдив, но заседанието за мерките им за неотклонение бе отложено с няколко часа
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Шестимата обвиняеми за участие в организирана престъпна група за пране на пари в особено големи размери бяха доведени с белезници тази сутрин в Съдебната палата в Пловдив. Заседанието за определяне на мерките им за неотклонение обаче бе отложено с два часа, след като защитниците поискаха допълнително време, за да се запознаят с материалите по делото, които възлизат на 26 тома, предаде "Под тепето".
Пред съда се явиха Стоян Тонев, Цветан Стефанов, Иван Високалийски, Александър Колчев, Васил Хаджиколев и Светослав Стоицев. Седмият член на организираната престъпна група за инвестиционни измами - Денис Керим, е с парична гаранция.
Делото е внесено в Съдебната палата в 9:30 часа, като съдията също е поискал време за запознаване с документацията. Обвиняемите са останали в съдебната зала, за да се запознаят и със секретните материали по разследването. Заседанието трябва да продължи в 12:00 часа.
Прокуратурата настоява и шестимата да останат за постоянно в ареста.
Пред журналисти наблюдаващият прокурор Иван Спиров съобщи, че част от задържаните са били разследвани за сходна финансова схема още през 2019 г.
По думите му някои от обвиняемите тогава са били привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група за финансови престъпления. Производството впоследствие е прекратено, като единственият от настоящите обвиняеми, срещу когото е останало обвинение от онзи период, е Александър Колчев.
"Престъпната група е действала поне пет години, като през сметки на т.нар. финансови "мулета" и дружества фантоми са преминали над 10 милиона евро. Обвиненията на този етап обаче са за финансови операции за около 3,5 млн. евро. Средствата са били получавани от измамени с обещания за висока инвестиционна доходност чуждестранни граждани, прехвърляни през банкови сметки в няколко държави - Нидерландия, Испания и Ирландия, и впоследствие връщани в България, за да бъдат включени в легалния финансов оборот", каза прокурор Спиров.
Той посочи, че схемата е действала по сходен модел и преди години, но постепенно се е усъвършенствала, като все по-голяма част от операциите са преминали в дигитална среда.
Според прокуратурата през мрежа от дружества са преминали над 10 милиона евро, придобити чрез различни инвестиционни измами.
По непотвърдена информация сред дружествата, свързвани с разследването, е и компанията за инвестиционно злато "Топ Голд". Според публикацията на "Под тепето" в структурата са участвали и други легално регистрирани фирми, разположени на върха на предполагаемата финансова пирамида.
Случаят има предистория от 2019 г., когато в Пловдив беше разкрита схема с множество дружества и номинални управители. Тогава разследващите съобщиха за използването на социално уязвими лица при регистрацията на фирми, през чиито сметки са преминавали значителни средства.
Предстои съдът да прецени дали събраните доказателства и посочените от прокуратурата обстоятелства налагат най-тежката мярка за неотклонение за всеки от шестимата.