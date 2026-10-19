Бившата шефка на Апелативния съд в Пловдив почина 6 месеца след пенсионирането си
Магдалина Иванова бе начело на второинстанционния съд в града под тепетата в продължение на 12 години
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Бившият председател на Апелативния съд в Пловдив Магдалина Иванова почина само шест месеца след пенсионирането си. Това съобщиха колегите й от съда в града под тепетата.
"Съдебната общност загуби уважаван магистрат и достоен професионалист, работил над 32 години в органите на съдебната власт, 10 от които председател на Апелативен съд - Пловдив. Съдия с висок морал, почтеност и отдаденост в служба на закона и справедливостта. Ние, съдиите и съдебните служители от Апелативен съд - Пловдив, загубихме не само колега, но и достоен и принципен човек, който помагаше на всички", написаха магистратите.
Кариерата на Магдалина Иванова в съдебната система започва в Районен съд - Пловдив през 1998 година, става негов заместник-председател през 2001 година, преминава през Окръжен съд - Пловдив през 2002 година, а от 2005 година заема поста заместник-председател на същия съд. През 2014 година след конкурс е назначена от ВСС за административен ръководител - председател на Апелативен съд - Пловдив. В края на 2019 година отново след конкурс е назначена за председател на Апелативния съд. Съдия Магдалина Иванова е с ранг "съдия във ВКС и ВАС" с решение на ВСС от 2009 година.
Висшият съдебен съвет поощри съдия Иванова с отличие "Служебна благодарност и грамота" през лятото на 2022 година. Тя се пенсионира в края на март 2026 година.
Поклонението ще се състои на 21 октомври в 12 часа, в църквата на Централни гробища в Пловдив.
"Паметта ѝ ще остане жива сред всички, които я познаваха, работили са с нея и я обичаха", завършват колегите й.
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