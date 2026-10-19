Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Бившият председател на Апелативния съд в Пловдив Магдалина Иванова почина само шест месеца след пенсионирането си. Това съобщиха колегите й от съда в града под тепетата.

"Съдебната общност загуби уважаван магистрат и достоен професионалист, работил над 32 години в органите на съдебната власт, 10 от които председател на Апелативен съд - Пловдив. Съдия с висок морал, почтеност и отдаденост в служба на закона и справедливостта. Ние, съдиите и съдебните служители от Апелативен съд - Пловдив, загубихме не само колега, но и достоен и принципен човек, който помагаше на всички", написаха магистратите.

Кариерата на Магдалина Иванова в съдебната система започва в Районен съд - Пловдив през 1998 година, става негов заместник-председател през 2001 година, преминава през Окръжен съд - Пловдив през 2002 година, а от 2005 година заема поста заместник-председател на същия съд. През 2014 година след конкурс е назначена от ВСС за административен ръководител - председател на Апелативен съд - Пловдив. В края на 2019 година отново след конкурс е назначена за председател на Апелативния съд. Съдия Магдалина Иванова е с ранг "съдия във ВКС и ВАС" с решение на ВСС от 2009 година.

Висшият съдебен съвет поощри съдия Иванова с отличие "Служебна благодарност и грамота" през лятото на 2022 година. Тя се пенсионира в края на март 2026 година.

Поклонението ще се състои на 21 октомври в 12 часа, в църквата на Централни гробища в Пловдив.

"Паметта ѝ ще остане жива сред всички, които я познаваха, работили са с нея и я обичаха", завършват колегите й.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4427
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10130
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12182
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1516
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2377
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5498
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3861
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1511
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432