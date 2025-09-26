Клиниката по кардиология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Свети Георги" в Пловдив ще проведе безплатни профилактични кардиологични прегледи на 29 септември в рамките на Световния ден на сърцето.

Инициативата е част от кампанията на болницата "Здраве за всички", съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Клиниката е специализирана в интензивното лечение на острия коронарен синдром, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, болести на перикарда, миокарда и ендокарда. За една година през Клиниката по кардиология преминават средно по 6500 пациенти. Най-честите заболявания на сърцето са вследствие на хипертония, тютюнопушене, липидемия, диабет. Сърдечно-съдовите заболявания остават сред водещите причини за смърт в света - ежегодно над 17 млн. души губят живота си вследствие на такива проблеми, се посочва в съобщението.

С инициативата "Здраве за всички" УМБАЛ "Свети Георги" цели да насърчи ранното откриване и навременното лечение на сърдечните заболявания, да повиши информираността и да улесни достъпа до специализирана медицинска помощ. Системната профилактика и навременният достъп до специалисти са сред най-ефективните подходи за намаляване тежестта на сърдечно-съдовите заболявания и за подобряване качеството на живот на пациентите.

Прегледите ще се извършват в кабинет №2 след предварително записване на тел. 032/602 377. Те са насочени към хората с рискове и сърдечни проблеми, като ще се предоставят висококвалифицирани консултации от специалисти с дългогодишен опит в областта на кардиологията.

По повод Световния ден на сърцето, който всяка година се отбелязва на 29 септември, безплатни кардиологични прегледи са организирани в УМБАЛ "Св. Екатерина", Военномедицинската академия, болница "Пирогов".

