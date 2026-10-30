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В навечерието на Деня на народните будители - 1 ноември, в СУ "Свети Софроний Врачански" в Пловдив беше официално открита "Алея на будителите" – образователно и художествено пространство, посветено на личностите, съхранили българския дух, книжовност и национална идентичност.

"Алея на будителите" е замислена не като еднократен празничен жест, а като памет, която остава в училищния живот. Проектът има за цел да съхрани историческата памет и да я предаде на младите поколения по достъпен и въздействащ начин, като превърне училищната среда в място за среща между историята, знанието и изкуството. Тя ще функционира като постоянно образователно пространство, край което учениците ще преминават всеки ден и ще срещат образите и посланията на личности, формирали българския духовен и обществен живот, казват организаторите на събитието.

На тържествената церемония Белоградчишкият епископ Поликарп отслужи молебен и произнесе слово, в което предаде архипастирския поздрав, благословение и благопожелание за успех в благородното начинание от името на Пловдивския митрополит Николай.

"Народните будители, както знаем, са онези светли личности в нашата история, които не позволиха българският дух да угасне. Когато времената бяха трудни и когато беше особено тежко, те окуражаваха, те будеха, те наставляваха. Това е бъдещето, за него те се трудиха и работиха. С вяра в Бога, любов към отечеството и саможертвено служение на народа те съхраниха нашия език, нашата вяра, нашата книжовност, нашата духовност и национално достойнство", каза той, добавяйки, че народът е жив не само когато има земя и държава, но и когато има памет, вяра, просвета и нравствени устои.

"Днес, когато откриваме тази алея, не просто даваме почит на миналото, ние отправяме послание към бъдещето. Защото будителството не е само историческа заслуга, то е призвание, което продължава и днес. Будител е учителят, който не само преподава знания, но и възпитава добродетели. Будител е родителят, който учи детето си на честност, трудолюбие и уважение. Будител е всеки човек, който със своите думи и дела пробужда доброто в човешкото сърце", посочи Белоградчишкият епископ.

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Той се обърна към децата с думите: "Бъдете достойни наследници на нашите родни будители. Обичайте знанието, пазете чистотата на сърцата си, уважавайте своите учители и родители и никога не забравяйте, че истински образован е не само онзи, който знае много, но и онзи, който умее да бъде добър човек". По думите му най-истинското будителство е онова, което превръща знанието в мъдрост, вярата в добродетел и любовта към отечеството в отговорно служение на ближния.

"Изказвам искрена благодарност на ръководството на училището, на учителите, на всички инициатори, дарители и съмишленици, благодарение на което тази прекрасна алея се превръща в действителност. Нека Aлеята на будителите бъде не просто красиво място в училищния комплекс, а живо напомняне, че народ, който помни своите духовни учители, има сили да възпитава и своите бъдещи водачи", каза в заключение той и пожела на всички от името на Пловдивския митрополит Николай здраве, духовни сили, мъдрост и благословени успехи.

Директорът на СУ "Св. Софроний Врачански" Ростислав Копринков каза в приветственото си слово, че откриването на алеята е особено вълнуващ и значим момент в историята на училището. "Днес създаваме място на памет, признателност и вдъхновение. Място, което ще напомня на поколения ученици, че народ, който помни своите будители, има силата да гради своето бъдеще. Има особена символика в това, че откриваме тази алея именно в училище, носещо името на св. Софроний Врачански, един от духовните водачи на българското възраждане, посветил живот си на просвещението и съхраняването на българския дух", добави той.

Подчерта, че иска днес да се отправи поглед не само към будителите от миналото, а и към хората на нашето съвремие, които със своите дела доказват, че добротата, съпричастността и отговорността към обществото са живи ценности. "Един от тези хора е нашият скъп приятел и благодетел Микеле Санторели. Благодарение на неговата щедра финансова подкрепа и лична ангажираност, днес Алеята на будителите е реалност", посочи Копринков. Той припомни и други проекти, които са осъществени с подкрепата на пловдивския предприемач и дарител, сред които изградената рампа за деца с физически увреждания и обновяването на училищния параклис.

"Вие не просто подкрепяте нашето училище, вие ставате част от неговата история. Вашите дела имат стойност, която не се измерва само с вложени средства. Те се измерват с усмивките на децата, възможностите, които създавате, духовните ценности, които помагате да съхраним и с примера, който оставате си от себе си", обърна се директорът на училището към Микеле Санторели.

Пловдивският дарител Санторели благодари на всички, които с талант, знание и труд са помогнали алеята да стане реалност и изрази надежда, че подобни алеи ще има и в други български училища, за да достига примерът на будителите до повече деца. "Народните будители са ни оставили много повече от книги и думи. Оставили са ни пример за смелост, достойнство и всеотдайност. Те са работили за бъдеще, което мнозина от тях не са доживели да видят. И са ни оставили един безценен урок – истинското величие не е в това, което получаваме от живота, а в това, което оставяме след себе си", отбеляза той.

Санторели каза още, че историята не трябва само да се изучава, а трябва да вдъхновява. "Зад всяко име тук стои човек, който също някога е бил дете. Учил се е, грешил е и е търсил своя път. И вие ще срещате трудности, понякога ще се съмнявате в себе си, понякога и ще грешите. Но една грешка не определя кой сте. Не се отказвайте, опитвайте отново. Бъдете любопитни, смели и добри. Не е нужно да бъдете велики, за да оставите следа. Понякога е достатъчно да помогнете на приятел, да защитите по-слабия или да кажете истината, когато е трудно. Защото всеки от вас може да бъде светлина в живота на друг човек", обърна се той към учениците.

Областният управител на Пловдив Георги Янев и зам.-кметът по "Култура, археология и туризъм" Пламен Панов също отправиха кратки приветствени слова. И двамата напомниха, че Пловдив винаги е бил град на духа и просвещението и поздравиха присъстващите с предстоящия празник.

Концепцията и историческите текстове в постоянната експозиция са дело на доц. д-р Веселина Вачкова от Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. Художественото проектиране и графичното оформление са реализирани от талантливите ученици и преподаватели на Националната художествена гимназия "Цанко Лавренов" в Пловдив, с директор Светлозар Чавдаров.

В творческия екип участват преподавателите по специалност "Пространствен дизайн" Ивелина Коликова и Петя Анастасова, както и учениците Александра Бачева, Алексена Делчева, Ваня Лазарова, Далия Георгиева, Кристияна Найденова, Мариела Мочукова, Мария Анастасова, Симона Маринова, Таня Костова, Тодор Попов, Алеся-Вера Тополова, Ванеса Минкова, Виктория Тамбушева, Димитър Тодоров, Йоана Камбурова, Камелия Шилигарова, Мария Ангелова и Христина Лазарова. Всички те получиха грамоти по време на събитието.

Сред официалните гости на тържествената церемония бяха кметът на пловдивския район "Тракия" Георги Гатев, представители на образователната общност, общественици.

Проектът се реализира с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Регионалното управление на образованието – Пловдив и Областна администрация – Пловдив, в партньорство с Фондация "Творци на надеждата" на пловдивския предприемач и дарител Микеле Санторели.

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