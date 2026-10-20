Предстои създаването на секции в болниците и в специализираните институции, заяви главният секретар на Областната администрация Анжела Костадинова

146 Снимка: БТА

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Общо 655 800 хартиени бюлетини за гласуване бяха доставени в сградата на Областна администрация Пловдив за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, съобщи главният секретар на Областната администрация - Анжела Костадинова, цитирана от БТА.

Тя посочи, че за 16-и многомандатен избирателен район (МИР) - Пловдив-град са осигурени 340 400 бюлетини, а за 17-и многомандатен избирателен район (МИР) - Пловдив-област - 315 400.

Снимка: БТА

Костадинова уточни, че по предварителни данни на дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) общо гласоподавателите, които имат право на глас, в 16-и МИР - Пловдив-град са 309 468, а в 17-и МИР - Пловдив-област - 286 721.

Снимка: БТА

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Специалните устройства за машинно гласуване за 16-и МИР са 528, разпределени в 466 секции, от които 404 ще бъдат с по една машина, а 62 - с по две машини. За 17-и МИР устройствата са 511 броя, като са разпределени в 448 секции - 385 секции са с по една машина, а 63 - с по две машини.

Снимка: БТА

Предстои създаването на секции в болниците и в специализираните институции, уточни още Анжела Костадинова и допълни, че подвижните секции за гласуване са общо седем - две за 16-и МИР - Пловдив-град и пет за 17-и МИР - Пловдив-област.

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