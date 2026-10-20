Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Общо 655 800 хартиени бюлетини за гласуване бяха доставени в сградата на Областна администрация Пловдив за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, съобщи главният секретар на Областната администрация - Анжела Костадинова, цитирана от БТА.

Тя посочи, че за 16-и многомандатен избирателен район (МИР) - Пловдив-град са осигурени 340 400 бюлетини, а за 17-и многомандатен избирателен район (МИР) - Пловдив-област - 315 400.

Снимка: БТА

Костадинова уточни, че по предварителни данни на дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) общо гласоподавателите, които имат право на глас, в 16-и МИР - Пловдив-град са 309 468, а в 17-и МИР - Пловдив-област - 286 721.

Снимка: БТА

Специалните устройства за машинно гласуване за 16-и МИР са 528, разпределени в 466 секции, от които 404 ще бъдат с по една машина, а 62 - с по две машини. За 17-и МИР устройствата са 511 броя, като са разпределени в 448 секции - 385 секции са с по една машина, а 63 - с по две машини.

Снимка: БТА

Предстои създаването на секции в болниците и в специализираните институции, уточни още Анжела Костадинова и допълни, че подвижните секции за гласуване са общо седем - две за 16-и МИР - Пловдив-град и пет за 17-и МИР - Пловдив-област.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4427
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10130
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12182
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1516
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2377
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5498
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3861
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1511
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432