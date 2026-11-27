Между 2000 и 10 000 евро са парите, които се дават допълнително от хората за медицински изделия, изтъква здравният икономист

416 Снимка: Кадър Bulgaria ON AIR

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Пациентите поемат над една трета от разходите за здраве, заяви здравният икономист Аркади Шарков пред Bulgaria ON AIR. Той излезе със секторен анализ, в който сочи пробойните и предлага корекции в сферата на здравеопазването.

36% от разходите за здравеопазване в България се плащат директно от пациентите, като през 2025 г. делът може да достигне 37-38%, каза той в предаването "Денят ON AIR". Неговият секторен анализ е от две части - едната засяга болничната помощ, другата - лекарствените продукти.

По думите му увеличението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с 8,1% не е достатъчно, за да покрие реалните нужди на системата, особено на фона на инфлацията.

Според него почти половината от доплащанията в здравеопазването са доплащане от домакинствата, като най-голям дял от доплащанията е свързан с лекарствата.

"Средно около 25% са доплащанията за лекарства, които се заплащат от Касата, като при медикаментите за мозъчно-съдови заболявания те достигат 70%", обясни Шарков. И подчерта, че това не е малка финансова тежест за хората, като се има предвид колко са болните с такива заболявания.

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Според него и паралелният внос е голям проблем, както и нерегламентираният паралелен износ на лекарства.

Липсва регулация при медицинските изделия за разлика от лекарствата, обърна внимание икономистът. "Имаме една невидима страна на доплащанията, която се нарича сектор "Медицински изделия", посочи Шарков.

Шарков посочи и високите разходи за медицински изделия, при които пациентите понякога доплащат между 2000 и 10 000 евро.

"За разлика от лекарствата, при медицинските изделия такава ценова регулация няма", посочи той и подчерта необходимостта от повече прозрачност, за да могат пациентите да сравняват цените.

Здравният икономист коментира и проблема с нерегламентирания паралелен износ на лекарства, който може да доведе до недостиг на медикаменти на българския пазар.

Според Шарков бюджетът на НЗОК създава дисбаланс между болничната и лекарствената помощ. Той изрази лично мнение, че първоначално заложеният паритет между двата сектора е бил нарушен при преработването на бюджета.

"Мисля, че Министерството на финансите се опитва да скара лекарствения сектор с болничния сектор, като дисбалансира бюджета".

Шарков постави и въпроса за прехвърлянето на социални дейности към НЗОК, сред които лечението на деца в чужбина и лекарствата за редки заболявания при непълнолетни.

По думите му тези разходи не би трябвало да бъдат за сметка на здравноосигурените лица.

В заключение здравният икономист призова народните представители, които в момента приемат бюджетните закони, да се вслушат в мнението на експертите.

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