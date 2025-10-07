Близките на 27-годишната Албена Станчева смятат, че портфейлът е откраднат, тъй като мястото на катастрофата е претърсвано многократно

5189 Снимка: Facebook

Близките на 27-годишната Албена Станчева, която е най-тежко пострадалата от катастрофата на планинското рали край Варна, призоваха за помощ в социалните мрежи. Оказва се, че след инцидента, при който пилотът Нейко Нейков изгуби контрол над автомобила си и той излетя от пътя, е изчезнало портмонето на младата жена. В него са били и личните документи на ранената жена.

"Търси се розово портмоне и в частност лична карта на името на Албена Стоянова Станчева - момичето,пострадало тежко при инцидента край Аладжа манастир в неделя. При транспортирането ѝ към болницата се установява,че липсва от дамската ѝ чанта. Вероятно в суматохата е било откраднато и впоследствие изхвърлено някъде", написа Росица Димитрова в групата "Забелязано във Варна".

По думите й от портмонето е необходима само личната ѝ карта, защото близките на Албена изпитват затруднения в болничното заведение, в което е настанена.

27-годишната жена, която е самотна майка на 3-годишно момиченце, е в критично състояние в реанимацията на МБАЛ "Света Анна" във Варна. Тя е интубирана, с множество травми - черепно-мозъчна, гръдна, увреден гръбнак и ампутиран крак, а състоянието й продължава да се влошава. Предстоят нови операции.

"За съжаление, състоянието на Албена не позволява да бъде преместена за лечение в София. Никой лекар не се ангажира с прогноза, че ще преживее транспорта", написа в профила си във Фейсбук бащата на загиналата при катастрофа Сияна - Николай Попов.

Мястото на инцидента е претърсвано многократно, но без резултат. Без личната й карта обаче не могат да се оформят медицинските документи.

Близките на Албена умоляват, някой открие личната ѝ карта или портмонето, да се свърже с тях или с варненската полиция.

При катастрофата, станала в 11.10 часа в неделя на завой по пътя за ж.к. "Виница", в района на Аладжа манастир, загина 60-годишен мъж, а други 8 зрители бяха ранени. Освен Албена, още трима души са настанени в болница, но без опасност за живота, а останалите трима пострадали са с по-леки травми и са освободени за домашно лечение.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.