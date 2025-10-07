Близките на 27-годишната Албена Станчева, която е най-тежко пострадалата от катастрофата на планинското рали край Варна, призоваха за помощ в социалните мрежи. Оказва се, че след инцидента, при който пилотът Нейко Нейков изгуби контрол над автомобила си и той излетя от пътяе изчезнало портмонето на младата жена. В него са били и личните документи на ранената жена.

Войната по пътищата

"Търси се розово портмоне и в частност лична карта на името на Албена Стоянова Станчева - момичето,пострадало тежко при инцидента край Аладжа манастир в неделя. При транспортирането ѝ към болницата се установява,че липсва от дамската ѝ чанта. Вероятно в суматохата е било откраднато и впоследствие изхвърлено някъде", написа Росица Димитрова в групата "Забелязано във Варна". 

По думите й от портмонето е необходима само личната ѝ карта, защото близките на Албена изпитват затруднения в болничното заведение, в което е настанена.

27-годишната жена, която е самотна майка на 3-годишно момиченце, е в критично състояние в реанимацията на МБАЛ "Света Анна" във Варна. Тя е интубирана, с множество травми - черепно-мозъчна, гръдна, увреден гръбнак и ампутиран крак, а състоянието й продължава да се влошава. Предстоят нови операции.

"За съжаление, състоянието на Албена не позволява да бъде преместена за лечение в София. Никой лекар не се ангажира с прогноза, че ще преживее транспорта", написа в профила си във Фейсбук бащата на загиналата при катастрофа Сияна - Николай Попов. 

Мястото на инцидента е претърсвано многократно, но без резултат. Без личната й карта обаче не могат да се оформят медицинските документи.

Близките на Албена умоляват, някой открие личната ѝ карта или портмонето, да се свърже с тях или с варненската полиция. 

Вижте мига, в който състезателната кола се врязва в хората на рали край Варна (видео)
Виж още Вижте мига, в който състезателната кола се врязва в хората на рали край Варна (видео)

При катастрофата, станала в 11.10 часа в неделя на завой по пътя за ж.к. "Виница", в района на Аладжа манастир, загина 60-годишен мъж, а други 8 зрители бяха ранени. Освен Албена, още трима души са настанени в болница, но без опасност за живота, а останалите трима пострадали са с по-леки травми и са освободени за домашно лечение.

ИЗБРАНО
Никол Кидман плащала на Кийт по 600 000 на година, за да бъде трезвен Лайф
Никол Кидман плащала на Кийт по 600 000 на година, за да бъде трезвен
29349
"Със съжаление". УЕФА разреши мачове от Ла Лига и Серия "А" в чужбина Корнер
"Със съжаление". УЕФА разреши мачове от Ла Лига и Серия "А" в чужбина
5323
Свръхрегулации правят жилищата недостъпни Бизнес
Свръхрегулации правят жилищата недостъпни
12448
НАСА засне мистериозен междузвезден обект в небето на Марс IT
НАСА засне мистериозен междузвезден обект в небето на Марс
3178
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура Impressio
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура
8052
Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ URBN
Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ
797
След Шенген, България ще влезе ли в Мишлен? Trip
След Шенген, България ще влезе ли в Мишлен?
1102
Гръцка мусака в мултикукър Вкусотии
Гръцка мусака в мултикукър
624
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак? Zodiac
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак?
4452