В съседното село Кузьово ситуацията е сходна - един гласувал жител и трима членове на комисията

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В село Лютово, община Белица, нито един жител не е гласувал до момента в единствената секция в селото, предава БНТ.

Към 15:30 часа урната е празна. Нито един от 158-те имащи право на глас хора не е упражнил правото си на вот.

Членовете на комисията също не са гласували. Дали ще го направят, казват, че все още не са решили и "имат право на личен избор".

В секцията коментираха, че хората бойкотират изборите заради задържането на кмета на Белица Радослав Ревански.

В съседното село Кузьово ситуацията е сходна - един гласувал жител и трима членове на комисията.

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Председателят на СИК казва, че няма да гласува в знак на протест срещу задържането на Ревански.

Кметът на Белица е с мярка за неотклонение задържане под стража, заедно с кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов.

Разследването срещу тях е за няколко обществени поръчки за 7 милиона евро, съобщиха преди заседанието окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и наблюдаващият прокурор по делото Мирослав Илиев.

Поръчките са на община Сунгурларе, а на община Белица не са предмет на това производство, обясниха обвинителите. Те за строителство на улици и ремонти на обществени сгради, а комисионната била между 25 и 35% от стойността им.

Според прокуратурата двамата кметове от ДПС и областният лидер на партията в Бургас Христо Широков са имали разпределени роли.

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