На протеста дойдоха и шефът на КЗП Мая Манолова, кметът на София Васил Терзиев

0 Снимка: БТА

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Потребители на "Топлофикация София" блокираха за кратко движението по "Орлов мост" по време на протест срещу липсата на парно и топла вода заради ремонти на топлопреносната мрежа през отоплителния сезон от страна на дружеството и честите аварии.

Впоследствие движението по ключовото софийско кръстовище беше възстановено и към момента се осъществява нормално, предаде БТА.

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В проявата, която започна в 17:00 ч. и беше организирана в социалните мрежи, се включиха жители на над 20 квартала, сред които "Дружба", "Младост", "Изгрев", "Студентски град", "Редута", "Лозенец" и "Витоша".

На протеста присъства и председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова, показват снимки на БТА и "Булфото". По информация на БНР там е бил и столичният кмет Васил Терзиев.

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Снимка: БТА

Протестът е съгласуван със Столичната община.

Снимка: BulFoto

Протестиращите настояха за реални решения на проблемите с топлоподаването. Основното им искане е дружеството да осигури надеждна услуга срещу сметките, които потребителите заплащат.

Снимка: BulFoto

"Не искаме обещания. Не искаме оправдания. Искаме работеща услуга срещу парите, които плащаме", заявиха организаторите в призива си, разпространен в социалните мрежи.

Само днес има шест нови аварии по топлопреносната мрежа.

"Топлофикация София" има натрупани дългове от над 1,3 милиарда евро към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг.

Снимка: BulFoto

Преди два дни "Булгаргаз" изпрати писмо до "Топлофикация София" ЕАД, както и до всички компетентни институции, с настояване до 31 декември 2026 г. двете дружества да подпишат споразумение за признаване на задълженията по 39 неплатени фактури на обща стойност 301 942 297,70 евро. В противен случай общественият доставчик обяви, че ще предяви съдебни искове за събиране на вземанията си.

Кметът на София Васил Терзиев каза вчера на брифинг в Столичната община след инициираната от него среща с ръководството на "Топлофикация София" ЕАД и представители на Министерството на образованието и науката (МОН) във връзка с авариите в студентските общежития и други части от столицата, че трябва да се направят големи инвестиции в дружеството, за да може то да бъде финансово стабилизирано и мрежата да бъде подменена.

Столичният общински съвет подкрепи предложението на кмета Васил Терзиев за започване на процес по финансово и техническо оздравяване на "Топлофикация София" с участието на Групата на Световната банка.

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