В болница "Дева Мария" в Бургас е починал 42-годишен мъж от Елхово

11874 Снимка: БТА

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Броят на жертвите на тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" достигна 13. Въпреки усилията на лекарите, в болница "Дева Мария" в Бургас, е починал 42-годишен мъж от Елхово, съобщава БНТ.

Пострадалият е бил настанен в лечебното заведение в критично състояние, с тежки травми, несъвместими с живота.

Медицинските екипи са положили всички усилия да го спасят, но въпреки предприетото лечение мъжът е издъхнал.

С неговата смърт жертвите на тежкия пътен инцидент вече са 13.

Малко по-рано пред журналисти водещият следовател по разследването на катастрофата Ясен Тодоров заяви, че разследването може да приключи и без обвиняем, може да приключи и с няколко обвиняеми.

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Работи се по всички версии и няма водеща. Събирам документация, нужна за назначаване на пътностроителната и автотехническата експертизи. Втората ще установи скоростта на всички автомобили, обясни Тодоров. По думите му към момента няма достатъчно доказателства да се повдигнат обвинения на шофьора на тира с румънска регистрация.

Ясен Тодоров каза още, че мъглата има значение, но те разследват действията на отделните водачи. Ще подбера вещи лица, на които разчитам, заяви той и поясни, че продължават да търсят свидетели.

Тодоров посочи, че е посетил болниците в Сливен и Ямбол и са поискани всички данни за изготвяне на съдебномедицински експертизи на пострадалите. Води се комуникация и с болницата в Бургас.

Към момента не е получена всичката информация, но на повечето пострадали са назначени експертизи. Със сигурност 12 души са загинали, но може пострадалите да са по-малко от 51, защото някои са се местили между болниците и може да са се дублирали, каза още той, цитиран от БТА.

Имаме множество съдебномедицински експертизи. На тяхна база, както и на пътностроителната и автотехническата експертизи, ще се изготви комплексна експертиза и по нея ще се прецени за всеки отделен човек дали може да му се повдигнат обвинения. Пострадали могат да се окажат и съпричинители, добави и.ф. председател на Националната следствена служба (НСлС) Мариан Маринов.

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