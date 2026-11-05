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Работници на задържания бизнесмен от Гурково Кольо Атанасов и жители на подбалканския град излязоха на спонтанен протест пред фабриката и затвориха за близо 30 минути движението през Прохода на Републиката.

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Хората настояват институциите да дадат ясна информация къде се намира в момента собственикът на предприятието "Булметал" и какви са обвиненията срещу него.

На протеста пред производствената база излязоха съпругата на бизнесмена и четирите му деца, съобщи кореспондентът на БНТ.

Снимка: БТА

Кольо Атанасов беше задържан за срок до 24 часа късно снощи при мащабна съвместна акция на ГДБОП и СДВР и беше откаран в София. В продължение на часове полицейски екипи извършваха претърсвания и изземвания както в производствената база на завода в Гурково, така и в дома му. 

Снимка: БТА

От СДВР съобщиха, че при операцията в града са задържани общо четирима души. Разследването се води по образувано досъдебно производство за държане или използване без разрешение на специални технически средства, предназначени за негласно събиране на информация.

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По данни от разследването са търсени проследяващи устройства, за които има съмнения, че са използвани за нерегламентирано наблюдение.

Заводът за метален амбалаж в Гурково е най-големият работодател в общината и в него работят стотици служители.

До този момент от прокуратурата и МВР няма официална информация дали при обиските са открити търсените устройства и дали на Атанасов вече са повдигнати обвинения.

Снимка: БТА

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