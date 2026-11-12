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Жълт код за силен вятър обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днес в 22 области в страната.

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Предупредителният код е в сила за областите Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Сливен, Смолян, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Според прогнозата за времето днес облачността ще е предимно значителна, сутринта на отделни места в низините и котловините ще бъде мъгливо, възможни са и ръмежи.

Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 17° и 22°, в София - около 18°.

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