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Земетресение с магнитуд 2,5 по Рихтер е регистрирано край Радомир. По данни на Европейския сеизмологичен център епицентърът е бил на 35 км югозападно от София и на на 3 км юг-югозапад от Перник.

Трусът е бил в 01:56 тази нощ, на дълбочина 2 км.

Жители на Перник са усетили земетресението, съобщи Нова телевизия. Свидетели са чули кратко бучене за около 5-7 секунди, наподобяващо подземен взрив. Усетило се е леко разтърсване във вертикална посока.

Няма обаче данни за нанесени щети.