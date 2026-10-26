10-годишният Росен е донесен на ръце от баща си в Спешна помощ в Етрополе в 12.30 ч. на 24 октомври след падане от трактор

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Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверка на всички обстоятелства заради случая на починалото 10-годишно момче от Етрополе в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов", съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Проверката ще се извършва паралелно с разследването на прокуратурата.

10-годишниян Росен Николов, футболист от школата на Христо Стоичков в балканското градче, издъхна в "Пирогов" на 24 октомври. Детето е докарано от екип на Центъра за спешна помощ в Етрополе с амнестични данни за получена травма в резултат на падане от стълба на селскостопанска машина.

Родителите обаче твърдят, че момчето е било в съзнание до пристигането му в "Пирогов", но медицинският екип не му е обърнал внимание и са чакали повече от два часа, докато го приемат. По думите на почерненото семейство 10-годишният Росен е бил прегледан, а по-късно е отведен в шокова зала. Впоследствие родителите са били уведомени, че той е починал.

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От здравното ведомство дадоха и хронология по часове на инцидента, приключил трагично.

На 24 октомври в 12:30 ч. 10-годишното момче е донесено от баща си на ръце във Филиала за спешна медицинска помощ в Етрополе.

При постъпването детето е било в съзнание и контактно, с оплаквания от болки в гърба и корема. След извършените медицински прегледи, консултация със специалист и оказана спешна медицинска помощ състоянието му е стабилизирано.

В 12:53 ч. детето е транспортирано в стабилно състояние с линейка към "Пирогов", придружено от дежурния лекар и майка си. Линейката пристига в лечебното заведение в 13:55 ч., където детето е регистрирано и насочено към кабинет по ортопедия и травматология.

Проверката трябва да изясни кога 10-годишният Росен е прегледан, приет в шокова зала и кога е настъпил леталният изход.

Пред БНТ почернените родители Лазарина Генчева и Евгени Николов разказаха, че синът им през цялото време от падането до приемането в "Пирогов" е бил в съзнание.

"Обясниха ни, че детето ни е починало от кръвоизлив и загуба на кръв", добави майката.

Тя и бащата са поискали да бъде извършена аутопсия, която трябва да покаже точната причина за смъртта на 10-годишния им син. Софийската градска прокуратура разследва смъртта на детето.

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