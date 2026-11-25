Лишен от свобода може да избегне електронно наблюдение само с диагноза, доказана с медицински документи, гласят промени в закона

190 Снимка: МП

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Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Предлаганите промени утвърждават съвременен модел на управление и развитие на пенитенциарната система, в съответствие с международните стандарти и европейските правила за затворите, съобщиха от правителствения пресцентър.

Част от промените регламентират подготовката на лишените от свобода за живот на свобода.

Създават се преходни отделения (halfway house) в затворите, в които могат да се настаняват лишените от свобода, на които им остава не повече от 6 месеца до края на присъденото наказание. Така реинтеграцията на лишените от свобода ще отговаря на най-добрите европейски практики, изпълняват се също препоръките на Комитета за предотвратяване на изтезанията на СЕ и решенията на Европейския съд по правата на човека в тази посока.

Създава се възможност срещите на лишен от свобода с адвокат да могат да се провеждат не само в обособените за това помещения, но и в помещенията за свиждания или в други помещения. Това ще става само при писмено съгласие и ако специалните помещения са заети.

Разширява се кръгът на дисциплинарните нарушения на лишените от свобода, включително с физическата саморазправа с други осъдени или със служители. Предвидено е редът за установяване на употребата на алкохол, наркотични вещества или техни аналози да бъде уреден с наредба, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието.

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Предвижда се при запълване на капацитета на съответния арест, по разпореждане на наблюдаващия прокурор в досъдебното производство лицата с мярка за неотклонение задържане под стража, да бъдат премествани в друг арест, който е най-близко до района на досъдебното производство или делото.

Има и промени в разпоредбите, свързани с електронното наблюдение като форма на контрол. Сред тях е и изискването наличието на несъвместими с електронното наблюдение заболявания да бъдат удостоверени с медицински документи.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.