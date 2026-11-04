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Започна работата по първите два километра от изключително рисковия участък при Владая, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на инспекция на началото на ремонта на път I-1 София - Перник, цитиран от БТА.

Дейностите ще продължат около 20 дни, като за целта е направена необходимата организация на движението, допълни той.

Снимка: Bulphoto

"Това беше един от участъците, наситен с много пътнотранспортни произшествия. Асфалтът се беше превърнал в почти ледена пързалка, а с идването на зимния сезон проблемът щеше да стане твърде сериозен", коментира Шишков.

Той добави, че вече е осигурено финансирането, като по време на ремонта ще бъдат подменени и мантинелите по протежението на участъка.

Снимка: Bulphoto

През пролетта се очаква да започне ремонтът и на останалите три километра от общо петте, заложени в проекта.

Снимка: Bulphoto

Като причина за настоящото обновяване на пътния участък министър Шишков посочи, че извършените анализи са показали, че асфалтът не отговаря на изискванията.

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Ще бъдат поставени и ограничителни колчета, като мярката е свързана с организацията и безопасността на движението.

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