Въвеждат се обходни маршрути - през автомагистрала "Струма" и през самото село Владая

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3-километров участък от пътя между София и Перник в района на село Владая ще бъде затворен изцяло за движение на 2 ноември заради ремонт, който се очаква да продължи три седмици. За времето на строителните дейности движението ще бъде пренасочено през населеното място и магистрала "Струма", а полицията в Перник ще осигури допълнителни екипи за регулиране на трафика. Това съобщи на брифинг началникът на отдел "Охранителна полиция" при Областната дирекция на МВР в Перник комисар Йордан Дундаков.

Според Областното пътно управление ремонтът е наложителен, тъй като трасето е в тежко състояние - с компрометирана настилка и проблеми с отводняването. Това е и един от участъците, в които редовно стават тежки катастрофи с жертви и ранени.

Заместник-директорът на Пътна полиция в СДВР комисар Мартин Цурински каза, че от началото на годината в отсечката при Владая е имало 40 катастрофи, осем от които тежки. При тях са загинали двама души, а 11 са пострадали.

"След ремонта ще се въведе нова организация на движението, която ще спомогне за намаляване на инцидентите на този участък. Ще направим в този участък един колектор, който да събира водата. Ще бъде подменена настилката, тя ще бъде за по-голямо сцепление. Ако са лоши метеорологичните условия, ще се удължи срокът с не повече от седмица", обясни директорът на Областното пътно управление-София инж. Румен Сачански.

След приключването на дейностите ще бъде въведена нова организация на движението с разделителни колчета, които ще отделят автомобилните потоци.

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За улеснение на шофьорите ще бъдат поставени информационни табели при слизането от автомагистрала "Струма", на пътен възел "Даскалово" в посока с. Драгичево и на светофара в селото. Това е договорено на среща със Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Целта е водачите, които ежедневно пътуват към София, да бъдат предварително информирани за ограниченията и да могат да изберат алтернативен маршрут или да предвидят повече време за придвижване.

Автомобилите ще бъдат отклонявани от разклона за село Мърчаево, ще преминават през Владая и ще излизат в долния край на населеното място, при контролно-пропускателния пункт на Пътна полиция - СДВР.

През населеното място обаче ще е забранено преминаването на камиони над 12 тона.

При необходимост Координационният център в София може да разпореди временно пълно спиране на движението в посока столицата, за да се избегне струпване на автомобили на входа ѝ. В такъв случай трафикът ще остане на територията на област Перник. За осигуряване на безопасността ще бъдат разпределени допълнителни полицейски екипи.

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