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Движението в тунел "Железница" на автомагистрала "Струма" ще бъде ограничено за шест часа на 29 октомври, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Причината са подмяна и настройка на пожароизвестителната система, а дейностите ще се изпълняват в периода от 9:30 до 15:30 часа.

От Пътната агенция предупредиха още шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни условия, защото времето ще се влошава през следващите дни.

Обходни маршрути заради затварянето на тунела

Трафикът в двете посоки ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата. Пътуващите в посока Кулата ще се отклоняват по път I-1 при пътен възел "Благоевград Юг" на автомагистрала "Струма" /при 97-и км/, а автомобилите, които се движат към София ще се пренасочват по първокласния път при пътната връзка на 104-и км на магистралата.

От АПИ посочват, че дейностите са необходими, за да се гарантира безопасното пътуване в отсечката и апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция.

На 12 октомври движението в тунел "Железница" на автомагистрала "Струма" в посока София се осъществяваше само в изпреварващата лента, а тогава от АПИ посочиха, че причината е обследване на противопожарната система.

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В средата на юли движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на автомагистрала "Струма" беше ограничено поради обследване на асфалтовата настилка. През март движението през тунел "Железница" беше ограничено за денонощие за тестване и профилактика на системата за управление на тунела SCADA.

Тръгвайте на път с коли, готови за зимата

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите, на които им предстои пътуване в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия заради прогнозите за влошаване на времето, валежи и понижение на температурите. .

Днес на прохода "Петрохан" е имало слаб снеговалеж, а прогнозите за планините Стара планина, Витоша, Рила и Пирин са за валежи от сняг. Областните пътни управления следят прогнозата за времето и са в готовност при необходимост да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите.

От АПИ призовават шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват снегопочистващите машини. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

По-рано днес временно беше ограничено движението при 170-и км по пътя I-1 Ребърково - Лютидол поради пътнотранспортно произшествие.

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