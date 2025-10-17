537 претоварени камиона са регистрирани по българските пътища само за първите два дни, след като Националното тол управление стартира претегляне в движение на пътните превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона, съобщи bTV. 

Войната по пътищата

Камионите се проверяват чрез вградени в асфалта сензори за тегло, а новата функционалност е в действие от 15 октомври, като част от мерките за безопасност на движението, намаляване на катастрофите заради претоварени тежкотоварни автомобили и срещу ускореното износване на пътната настилка.

Чрез системата за измерване на тегло в движение (Weigh In Motion - WIM) камионите се претеглят автоматично в реално време, без спиране на движението. Към момента са сертифицирани 10 локации от републиканската пътна мрежа, на които е извършено калибриране на измервателните устройства и системата вече функционира. 

"Имаме вече рекордьор, който се е движил натоварен с 67 тона при допустими 40 тона. Това е разлика от 27 тона. Претоварени камиони с по над 20 тона и отгоре, представете си този камион, ако се движи в пресечена местност, например завои или спускания, и откажат спирачките - какво може да се случи с един автомобил", каза Красимир Чакъров, началник на отдел "Контрол и правоприлагане" в Националното тол управление.

При установено претоварване системата автоматично генерира доказателствен запис за нарушението, който включва данни за теглото, натоварването по оси, снимков материал и информация за дата, час и място на преминаването. След генериране на доказателствения запис собственикът или вписаният ползвател на пътното превозно средство се уведомява чрез националния доставчик на услуга, когато има сключен договор с такъв.

Караджов обяви мерки за разкъсване на омагьосания кръг на претоварените тирове
Виж още Караджов обяви мерки за разкъсване на омагьосания кръг на претоварените тирове

Още с уведомяването нарушителят има възможност да плати компенсаторна такса в размер на 1200 лева, с което се освобождава от административнонаказателна отговорност. Ако таксата не бъде платена, се издава електронен фиш за нарушението. След издаването му нарушителят разполага с допълнителен 14-дневен срок, в който може да извърши плащането на компенсаторната такса, за да се анулира електронният фиш.

Ако и след този срок не бъде извършено плащане, се налага глоба или имуществена санкция - 3000 лева за първо нарушение и 4000 лева при повторно.

ИЗБРАНО
Милена Славова: Тези 40 години не са били напразни Лайф
Милена Славова: Тези 40 години не са били напразни
7384
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България, може да ми спрат правата Корнер
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България, може да ми спрат правата
15351
Имотният пазар след еуфорията: Купувачи и продавачи в режим на изчакване Бизнес
Имотният пазар след еуфорията: Купувачи и продавачи в режим на изчакване
8307
Западни шефове шокирани след посещение в Китай IT
Западни шефове шокирани след посещение в Китай
5736
Спечели билети за мащабния концерт на "Фондацията" заедно със "Сигнал", Б.Т.Р. и "Тангра" Impressio
Спечели билети за мащабния концерт на "Фондацията" заедно със "Сигнал", Б.Т.Р. и "Тангра"
645
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги URBN
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги
2033
Пилот разкрива какво наистина се случва, ако не включите самолетния режим Trip
Пилот разкрива какво наистина се случва, ако не включите самолетния режим
2877
Домашни ванилови курабийки със стафиди и орехи Вкусотии
Домашни ванилови курабийки със стафиди и орехи
1008
Как се държат различните зодиакални знаци на работа? Zodiac
Как се държат различните зодиакални знаци на работа?
2297
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани Времето
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани
736