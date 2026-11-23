"Насажда се мнение, че не работим, а ние сме на терен", заявиха протестиращите, които настояват за 350 евро увеличение на заплатите

919 Снимка: БТА

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Десетки социални работници поведоха щафетата от стачки, организирана от структурите на КТ "Подкрепа" в поделенията на седем държавни администрация в страната с искания за увеличение на заплатата. Първи щафетата поведоха социалните работници от Агенцията за социално подпомагане, които спряха работа и стачкуваха в продължение на час пред работното си място с искане за 350 евро увеличение на заплатите.

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Предстои в протестите във вторник да се включат Агенцията по заетостта, а в сряда - служителите в Главната инспекция по труда и Агенцията по вписванията. В петък за час ще стачкуват Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В протеста участват и работещите в Националния статистически институт (НСИ) и Националния осигурителен институт (НОИ), като акциите ще продължат до 1 декември.

Социалните работници днес излязоха на ефективната стачка с искания, освен за вдигане на възнагражденията, и за възстановяване на допълнителното заплащане за придобит трудов стаж и професионален опит, както и равнопоставеност на работещите в системата.

Снимка: БТА

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Председателят на Синдикален регионален съюз "Подкрепа" - Бургас Иван Костадинов заяви, че около 65 души работят в Агенцията за социално подпомагане в морския град, чиито възнаграждения са около 790 евро. Синдикатът настоява увеличението да бъде еднаква сума за всички, а не да се определя като процент от заплатата, каза Костадинов.

Снимка: БТА

Служители от АСП в Пловдив също излязоха на мирен протест пред работните си места с искания за увеличение на заплатите.

"Искаме да изразим недоволството на хората от обедняването, високата инфлация, високите цени, ниското заплащане. Това, което искаме, е 350 евро на човек, защото разликите в различните длъжности са много големи", каза Марияна Георгиева, от КТ "Подкрепа", цитира я БТА. По думите на Георгиева това, което предлагат - до 5%, означава още повече да се разтвори тази ножица между големите и ниските заплати.

Снимка: БТА

Социалните работници в Добрич се включиха в националната ефективна стачка, като посочиха, че искането за увеличение с 350 евро "не е лукс". "Това ще компенсира дисбалансите, които са натрупани в системата", каза Анна Петрова, председател на синдикалната секция в дирекцията.

Снимка: БТА

По думите ѝ предложеното увеличение от 5% в бюджета за 2027 г. е недостатъчно на фона на инфлацията и натрупаните дисбаланси във възнагражденията. Служителите настояват също за възстановяване на допълнителното заплащане за придобит трудов стаж и професионален опит, както и за равни права и еднакво отношение към работещите в държавната администрация.

Плевенските протестиращи са категорични, че е налице неравнопоставеност. "При процентно увеличение, служители, които имат по-голям трудов стаж, ще имат и по-висока заплата. При колегите с по-ниска заплата увеличението ще е малко и така ножицата във възнагражденията става много голяма", заяви председателят на синдикалната секция на САС при КТ "Подкрепа" в плевенската социална дирекция Николай Николов.

Снимка: БТА

Той допълни, че социалните служители настояват и за достойна оценка на труда им. "Нерядко се насажда мнение от различни хора, че ние не работим, а нашата работа е тежка, ние сме на терен", каза още Николов. Той добави, че друго искане на протестиращите е за средства за дрехи и очила, както и за връщане на т.нар. клас за прослужено време.

Снимка: БТА

Сред настояванията на 50-те социални работници, които работят в дирекцията на АСП във Велико Търново, е връщането на класа за прослужено време, защото той дава една постоянна сигурност за нарастване на доходите на всеки човек годишно, според положения труд.

Според работещите тук договорените 5% увеличение на заплащането на труда за следващата година са недостатъчни, защото това означава не повече от 30-35 евро върху сегашната заплата, която не достига до хиляда евро. Тя прогнозира, че ниските заплати може да доведат до сътресение в системата на социалното подпомагане.

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