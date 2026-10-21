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Екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от състава на българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на Република България, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Черно море под прицел

Действията на военната авиация са насочени към повишаване на ситуационната осведоменост и сигурността в българското въздушно и морско пространство.

Полетите ще продължат и през следващите дни.

За усилване на охраната на въздушното пространство са развърнати и допълнителни наземни сили и средства за наблюдение и противовъздушна отбрана, добавят от МО.

На този фон ниско прелитащи военни самолети и изтребители притесниха жители на Бургас, Несебър и Свети Влас, съобщава БНТ.

През последните часове в района все по-често се чува силен шум от военна авиация, като причината е засиленото наблюдение и патрулиране над Черно море на фона на атаките с дронове в региона.

По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие и ще работим в териториални води.

Премиерът Румен Радев съобщи вчера, че американски самолет П-8 "Посейдон" е започнал патрулиране над Черно море за разузнаване и засичане на активност, която може да представлява риск.

Военен разузнавателен самолет на САЩ кацна във Варна и патрулира над Черно море (снимки)
Виж още Военен разузнавателен самолет на САЩ кацна във Варна и патрулира над Черно море (снимки)

От НАТО също обявиха, че ще бъдат изпратени още самолети за морско наблюдение, радарни системи и дронове в Черно море след поредица от атаки с дронове срещу кораби в региона, свързани с войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс. Най-малко още пет товарни кораба бяха ударени близо до бреговете на Румъния и България през изминалите 10 дни. Най-малко 23-ма моряци бяха обявени за изчезнали или за мъртви.

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