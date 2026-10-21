6307 Снимка: БТА

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Екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от състава на българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на Република България, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Действията на военната авиация са насочени към повишаване на ситуационната осведоменост и сигурността в българското въздушно и морско пространство.

Полетите ще продължат и през следващите дни.

За усилване на охраната на въздушното пространство са развърнати и допълнителни наземни сили и средства за наблюдение и противовъздушна отбрана, добавят от МО.

На този фон ниско прелитащи военни самолети и изтребители притесниха жители на Бургас, Несебър и Свети Влас, съобщава БНТ.

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През последните часове в района все по-често се чува силен шум от военна авиация, като причината е засиленото наблюдение и патрулиране над Черно море на фона на атаките с дронове в региона.

По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие и ще работим в териториални води.

Премиерът Румен Радев съобщи вчера, че американски самолет П-8 "Посейдон" е започнал патрулиране над Черно море за разузнаване и засичане на активност, която може да представлява риск.

От НАТО също обявиха, че ще бъдат изпратени още самолети за морско наблюдение, радарни системи и дронове в Черно море след поредица от атаки с дронове срещу кораби в региона, свързани с войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс. Най-малко още пет товарни кораба бяха ударени близо до бреговете на Румъния и България през изминалите 10 дни. Най-малко 23-ма моряци бяха обявени за изчезнали или за мъртви.

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