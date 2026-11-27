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Защо някои бактериални инфекции се оказват упорити дори когато имунните клетки са достигнали до тях и бактериите не са резистентни към антибиотиците?

За да оцелеят в човешкия организъм, бактериите използват различни защитни стратегии. Някои придобиват устойчивост към антибиотици (резистентност), други успяват да избегнат разпознаването от имунната система, а трети образуват плътни бактериални общности, обградени от защитна матрица - биофилми. В тази среда бактериите могат да се прикриват от имунната защита и да понасят по-успешно действието на определени антибиотици.

Оказва се обаче, че биофилмите могат да правят нещо повече от това да защитават своите обитатели. Те могат да променят условията около имунните клетки така, че да нарушат способността им да се борят с инфекцията.

Точно такъв механизъм описват учени от Сингапур и техни международни сътрудници в изследване, публикувано в научното списание Science Advances. Обект на проучването е бактерията Enterococcus faecalis, която живее в дебелото черво и обикновено не създава проблеми. Въпреки, че е добре позната на медицината, тя е разкрила неочаквани начини за оцеляване.

Неочаквано оръжие срещу имунните клетки

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Когато бактерии проникнат в тъканите, сред първите защитници, които пристигат на мястото на инфекцията, са неутрофилите. Това са бели кръвни клетки, способни да поглъщат и унищожават микроорганизми. Те могат също да отделят извънклетъчни мрежи от ДНК и антимикробни вещества, които улавят бактериите и поЬдпомагат ограничаването на инфекцията.

За всички тези действия обаче неутрофилите се нуждаят от енергия и от нормално функциониращи метаболитни процеси.

Изследователите установяват, че когато Enterococcus faecalis образува биофилм, бактериите произвеждат значителни количества млечна киселина. Тя повишава киселинността на околната среда, а това води до понижаване на pH и вътре в намиращите се наблизо неутрофили. Тази промяна нарушава процесите, чрез които имунните клетки си осигуряват енергия и вещества, необходими за антимикробната им активност. В резултат способността им да поглъщат бактериите и да образуват защитни извънклетъчни мрежи намалява.

С други думи, имунните клетки могат да присъстват на мястото на инфекцията, но да не успяват да изпълнят ефективно задачата си.

Къде се среща Enterococcus faecalis и кога става опасна?

Както вече споменахме, Enterococcus faecalis е опортюнистичен патоген, който обитава червата и може да съществува безобидно в организма, но да причини заболяване, когато попадне в уязвими тъкани, където обикновено не трябва да се намира, или защитните механизми са отслабени.

Тогава бактерията може да предизвика инфекции на пикочните пътища, особено при хора с катетри, както и инфекции на хирургични и хронични рани, често заедно с други микроорганизми. В някои случаи може да проникне и в кръвообращението и да причини инфекциозен ендокардит, което е инфекция на вътрешната обвивка на сърцето, която най-често засяга клапите.

До раните бактерията може да достигне чрез замърсени ръце, медицински изделия или контакт със замърсена среда. До сърдечните клапи се придвижва чрез кръвта, ако е проникнала в нея от друго инфекциозно огнище.

Това обаче не означава, че всеки контакт с бактерията води до инфекция.

Защо откритието е важно при трудно зарастващи рани?

При нормални условия зарастването на раната преминава през последователни етапи на възпаление, възстановяване на тъканите и ремоделиране. Понякога обаче този процес се забавя или спира. Причините за това могат да са различни: от нарушено кръвообращение, диабет, продължителен натиск върху тъканите до съпътстващи заболявания или инфекция.

При инфектираните хронични рани бактериалните биофилми представляват допълнително препятствие за възстановяването, защото поддържат възпалението и така затрудняват овладяването на инфекцията.

Новото изследване всъщност показва, бе биофилмът на E. faecalis създава среда, в която част от защитните функции на неутрофилите са потиснати.

При експерименти с инфектирани рани при мишки учените установяват, че когато бактериите са генетично изменени така, че да не произвеждат млечна киселина по обичайния начин, имунният отговор е по-активен. Това подкрепя предположението, че бактериалният метаболизъм има съществена роля за отслабването на местната защита.

Откритието открива възможности за разработване на нови терапии, насочени към блокиране на производството на млечна киселина от бактериите. Така би могло да се предотврати потискането на имунните клетки и да се подпомогне естествената защита на организма срещу инфекцията. Засега обаче този подход е само потенциална терапевтична стратегия и ефективността му все още не е доказана при хора.

Кога една рана трябва да ни притесни?

Практическото значение на тези открития не е, че всяка бавно зарастваща рана е инфектирана с Enterococcus faecalis. Забавеното възстановяване може да има много причини, а наличието на бактерии в раната не означава непременно инфекция.

Внимание обаче заслужават раните, които не показват очаквано подобрение, както и тези, при които се появяват или засилват болката, зачервяването, отокът, температурата, гнойният секрет или неприятната миризма. Такива усложнения изискват своевременна медицинска оценка, защото ако зарастването се забавя или влошава, причината трябва да се изясни и да се промени лечението.

Особено внимателно трябва да се проследяват раните при хора с диабет, нарушено кръвообращение, отслабена имунна защита и при възрастни пациенти. При тях дори сравнително малко кожно увреждане може да се превърне в сериозен проблем.

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