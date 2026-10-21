Даниил стъпи в Градината на Богородица, поклони се пред иконата "Достойно ест"

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Започна първото посещение на българския патриарх Даниил в Света гора - Атон. В него патриархът е придружен от Неврокопския митрополит Серафим и от Врачанския митрополит Григорий, както и от Мелнишкия епископ Герасим - главен секретар на Светия синод, от Левкийския епископ Климент - викарий на митрополита на САЩ, Канада и Австралия, от архимандрит Епифаний - протосингел на Неврокопската митрополия, от протодякон Иван Петков и от дякон Симеон Борисов (Врачанска епархия).

На посрещането присъства и генералният консул на България в Солун, Гърция, Антон Марков, съобщиха от Българската патриаршия.

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"В ранната утрин предстоятелят на БПЦ - БП стъпи на благословената земя в Градината на Света Богородица, където от столетия монасите възнасят своите молитви за прошка на греховете и душевно спасение не само за себе си, но и за целия свят", се казва в съобщението.

В него се уточнява, че първата спирка от посещението на патриарх Даниил е Карея - административната столица на Света гора.

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Той бе посрещнат от архимандрит Георгий от Ватопедския манастир и от Свещения кинотис (върховния административен, законодателен, изпълнителен и съдебен орган на монашеската общност на Света гора).

Снимка: БПЦ

Представители в Свещения кинотис има от манастирите Кутлумуш, Каракал и Ставроникита. Кинотисът е в състав от 20 души - представители на 20-те атонски манастира, които са суверените на Атон. Те колективно държат правата и територията.

Снимка: БПЦ

В съборния храм "Успение Богородично" бе отслужено молитвословие, след което патриарх Даниил и духовниците се поклониха на чудотворната икона на Майката Божия - "Достойно ест". В своето слово архимандрит Георгий изрази духовната радост на монасите от посрещането на патриарх Даниил и определи посещението му като благословение.

Снимка: БПЦ

"Днешното ви посещение тук е голямо благословение за светогорските отци. Вашето посещение тук не е само официална визита, но и една възможност да бъдат възобновени историческите и духовни връзки, които свързват Българската църква със Света гора - Атон", каза в словото си архимандрит Георгий, цитиран от БТА.

Снимка: БПЦ

Той отбеляза, че Света гора е особено място в живота на православието, където хиляди монаси през вековете са посветили живота си на молитвата, на подвига и на търсенето на съвършенството в Христа.

Патриарх Даниил благодари за топлия прием и сподели вълнението си от първото си посещение като патриарх на Света гора и на светите манастири.

"Тук на Света гора самата история е пропита със святост, където Света Богородица със своите чудотворни икони е запазвала светите манастири и всяко място е осветено от хилядите подвижници, които са живели тук", каза в словото си патриарх Даниил.

Той изтъкна вековните връзки между България и Света гора, особено изразяващи се в стотиците поклонници и харизани, които подпомагат светите манастири.

Патриарх Даниил бе посрещнат и от губернатора на Света гора Алкивиадис Стефанос, а българските поклонници почетно се придружават от Милетския митрополит Апостол (Вселенска патриаршия), игумен на ставропигиалната света обител "Света Анастасия Узорешителница" в Халкидика, Северна Гърция, съобщават от Българската патриаршия.

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