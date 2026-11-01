Започна акция "Зима": Три етапа за контрол по пътищата
Полицията ще проверява готовността на превозните средства за зимата и ще следи за безопасното поведение на всички участници в движението
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Започва акция "Зима" в страната, целите ѝ са да бъде подобрена безопасността на движението по пътищата и да бъдат ограничени пътнотранспортните произшествия, съобщиха от МВР.
Войната по пътищата
Акцията ще бъде на три етапа, като всеки от тях ще бъде по десет дни. Първият етап започва от днес и ще продължи до 10 ноември, а акцентът ще е върху безопасността на превозните средства и как са подготвени за зимния сезон.
Вторият етап е от 11 до 20 ноември и ще е насочен към пешеходци, пътници и водачи - за толерантност на пътя.
Третият етап ще е от 21 до 30 ноември - за безопасно шофиране през зимата. Ще се обърне внимание на подготовката за зимата на шофьорите и автомобилите. От 15 ноември до 1 март моторните превозни средства трябва да бъдат с гуми за зимни условия, с грайфер не по-малко от четири милиметра.
Препоръки за зимния сезон:
- Проверете гумите - от 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да са с гуми, предназначени за зимни условия и с дълбочина на протектора най-малко 4 мм;
- Проверете спирачки и светлини - фаровете, стоповете, габаритите и мигачите трябва да са изправни, чисти и добре регулирани;
- Използвайте подходящ антифриз и зимна течност за чистачките. Проверете и отоплението, и чистачките;
- Осигурете си добра видимост - почиствайте стъклата, огледалата и табелите с регистрационен номер от сняг, лед и замърсявания;
- Намалете скоростта при зимни условия и увеличете дистанцията. Мокър, заснежен или заледен пътен участък изисква повече време за спиране;
- Внимавайте при шофиране при мъгла, снеговалеж и тъмната част на денонощието - не заслепявайте останалите участници в движението;
- Не тръгвайте неподготвени на дълъг път. Автомобилът трябва да разполага с подходящо аварийно оборудване, вкл. обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и вериги за сняг;
- Планирайте пътуването си според времето и пътната обстановка - при необходимост го отложете;
- Шофирайте с повишено внимание около училища, спирки и пешеходни пътеки;
- Не потегляйте, ако всички в автомобила не са си поставили предпазните колани. Превозвайте децата, като използвате специалните обезопасителни системи.
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