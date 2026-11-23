Лишените от свобода ще бъдат преместени в новия затвор в Самораново

2550 Снимка: ГДИН

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Министерството на правосъдието (МП) изпълни успешно мярката, заложена в управленската програма на правителството в раздел "Правосъдие" - закриване на затвора в град Бобов дол поради силно амортизираната сграда и нецелесъобразността на бъдещи инвестиции, съобщиха от ведомството.

Лишените от свобода ще бъдат преместени в затвора в село Самораново.

Считано от 20 ноември 2026 г., затворът в Бобов дол е официално закрит. Окончателното преместване на лишените от свобода и служителите в Самораново трябва да приключи до средата на декември, добавят от МП.

Създадена е необходимата организация и координация между администрациите на двата затвора и местните структури на Главна дирекция "Охрана" и МВР.

Очакванията са приблизително 200 лишени от свобода поетапно да бъдат преместени в Самораново.

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Със закриването се постигат и други резултати - от една страна разходите и администрацията на ГДИН се оптимизират, от друга - изпълняват се международни нгажименти, поети от държавата, добавят още от МП.

Снимка: МП

Новият затворнически комплекс у нас бе построен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм, а сред изискванията бе въвеждането на т.нар. динамична сигурност в затворите. Динамичната сигурност представлява съвременен метод за управление на местата за лишаване от свобода, в който, наред с физическата и организационната сигурност, основна роля се поставя на човешкото взаимодействие и активната комуникация между служителите и затворниците.

В затворническия комплекс в Самораново са изградени затвор с капацитет за настаняване на 400 лишени от свобода, административна сграда, модерен учебен център за обучение и повишаване квалификацията на служителите на ГДИН, преходно отделение (halfway house), както и училище, промишлени цехове, игрище, параклис. Предвиден е и социален център, насочен към подкрепа на процесите на социална адаптация и устойчива реинтеграция.

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